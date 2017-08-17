孔劉代言的華碩ZF4來了！登台價9990元起

南韓男神孔劉今日為了華碩手機代言來台。（記者胡舜翔攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕華碩ZenFone 4手機找來南韓男神孔劉代言，手機尚未發表前就因為孔劉占盡媒體版面，十分風光。孔劉力挺今日二度來台，主打「雙鏡頭」的ZenFone 4走機海戰術共六款，台灣確定上市ZenFone 4、ZenFone 4 Pro、ZenFone 4 Selfie Pro三款，單機最低9,990元起跳，男神代言加上功能全面提升，價格相較前代稍漲價。

華碩ZenFone 4系列走機海戰術，台灣確定上市ZenFone 4、ZenFone 4 Pro、ZenFone 4 Selfie Pro三款（由左至右）。（記者吳佩樺攝）ZenFone 4打出「We Love Photo」主軸，清楚點出賣點就是在「拍照」，因應雙鏡頭成為手機市場上的熱門關鍵字，ZenFone 4全系列加入雙鏡頭戰局，各機種採用後雙或前雙鏡頭，並用上Sony IMX362感光元件以及大光圈設計。

旗艦的華碩ZenFone 4 Pro，第二顆主相機具備2倍光學變焦。（記者吳佩樺攝）ZenFone 4、ZenFone 4 Pro主打後置雙鏡頭，最旗艦的ZenFone 4 Pro在第二顆鏡頭加入2倍光學變焦，且採用高通S835處理器，台灣價格尚未公布。ZenFone 4則是可拍120度廣角，共有4GB、6GB二版本，單機售價10,990、13,990元。

定位自拍手機的ZenFone 4 Selfie Pro搭載前置雙鏡頭，支援120度廣角自拍，提供高達2,400萬畫素自拍照，前後鏡頭皆能拍攝4K影片，單機售價9,990元。此外，ZenFone 4全款式皆擁有美顏功能，包括一鍵美顏、人像景深。ZenFone 4和ZenFone 4 Selfie Pro今日記者會後便搶先開賣，ZenFone 4 Pro則須等到9月。 華碩ZenFone 4系列加強美顏功能，包括一鍵美顏，無須複雜的設定。（記者吳佩樺攝） 華碩ZenFone 4系列加入人像景深，可使背景虛化。（記者吳佩樺攝）