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齊柏林紀念碑揭像 女兒打造塔位面板緬懷

2017/08/17 17:51

「臨別的天空」紀念齊柏林揭碑儀式，齊柏林女兒（右起）、兒子、妻子。（記者趙世勳攝）〔記者盧家豪／新北報導〕導演齊柏林六月乘直升機為《看見台灣2》勘景不幸發生空難，全台震動。齊柏林今離世滿68天，於金寶山園區「進堂」，紀念碑「臨別的天空」也在稍早揭碑，儀式由女兒齊小淯擔任司儀，送爸爸最後一程。

齊柏林父母、老婆、兒子齊廷洹、妹妹陳映汝、前總統夫人周美青、製片曾瓊瑤等人都到場。開場由齊小淯說明儀式流程，並請紀念碑設計莊姓藝術家友人發表感言，場面溫馨。

「臨別的天空」紀念齊柏林揭碑儀式。（記者趙世勳攝）齊小淯也親自替父親設計了塔位的面板，還自費打造10個馬克杯，寫上「希望星星能夠帶著爸爸飛」，並表示，無論大家難過、傷心也好，都希望能感受到爸爸的留下的愛，也當場送給與會親友。

今下午四點揭碑儀式準時開始，齊廷桓代表家屬發言，他替父作詩「扶搖玉雪三千里，飛覽台灣二十年，不墜青雲懷遠志，何慚碧血耿長天」，希望爸爸在天之靈可以安息。齊小淯打造10個馬克杯，紀念齊柏林。（記者盧家豪攝）

金寶山方面指出，在政治、藝術上有傑出貢獻者才會獲金寶山捐碑，而齊柏林是「碑林名人區」最後一位進駐者。齊柏林今稍早進堂，下午四點許紀念碑揭碑，齊柏林將與國寶級藝術家鄧麗君、胡金銓和李天祿相伴，未來也會有齊柏林的紀念雕像供民眾緬懷追思。齊小淯打造10個馬克杯，紀念齊柏林。（記者盧家豪攝）齊柏林立碑紀念文。（記者盧家豪攝）

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