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首頁 > 婉君推

《稍息》瀏覽量破400萬 王子曾之喬做這件事慶功

2017/08/17 15:45

《稍息立正我愛你》獨家推出王子、喬喬、以綸的限免貼圖。（LINE TV提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕令人小鹿亂撞的《稍息立正我愛你》瀏覽量破400萬，王子飾演的傲嬌力正和曾之喬飾演的帥氣鍾哥感情進展神速，祭出限定免費貼圖線上慶功。

Line TV今（17）日推出三位主角：王子、喬喬、以綸貼圖，入戲超深的喬喬甚至在貼圖拍攝花絮當中，要王子戲拍完就不要穿嚴力正的衣服，還撂話說：「否則兩個好朋友會出事。」

即日至8月24日，登入Line TV觀看《稍息立正我愛你》任一集並按讚，就能獲得王子的快點快點、喬喬的哭哭、以綸的森77可愛貼圖，萌萌的讓人好喜歡。

（左起）王子、喬喬、以綸。（Line TV提供）

「知性喬」、「智慧綸」、「熊王子」在照片拍攝現場分享貼圖感想，喬喬說：「某種程度算是夢想成真，很期待看到朋友用我的貼圖是什麼感覺。」王子開心大叫：「終於有專業團隊幫我做貼圖了！」原來他以前都只能自己用照片作圖傳給別人，現在有自己的貼圖，讓他的自戀性格展露無遺。

在花絮影片當中，王子表示跟喬喬以朋友方式相處太久，不但親密戲放不開，還覺得有點褻瀆、不禮貌的感覺。喬喬還偷偷劇透，說「關鍵日記本」才是真正主角，接下來還有很多爆點、虐心的點都會跟「關鍵日記本」有關。

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