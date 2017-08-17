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諧星轉戰鬼片咖 硬背方言肖想進軍泰國

2017/08/17 15:18

黃鐙輝在《紅衣小女孩2》開場有關鍵性的演出。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影 《紅衣小女孩2》的開場找來黃鐙輝揭開回歸的序幕，他在開場飾演帶領一群泰勞闖進山林的山老鼠，開啟了電影一連串的恐怖事件。雖然只出現短短5分鐘的片頭，已讓所有觀眾嚇破膽，硬背不少泰文的他更笑說：「我覺得我可以前往泰國發展了！」

一向以諧星形象出現在螢光幕前的黃鐙輝，這次挑戰演出恐怖片的表現讓人為之驚艷，導演程偉豪提及片頭的山老鼠砍伐戲：「這個開頭戲非常重要，是整體故事的開端，我們在深山裡3天全夜景拍攝、非常艱辛，為了努力呈現出非常驚悚的恐怖氛圍！」

黃鐙輝在《紅衣小女孩2》一開場就跟紅衣小女孩交手。（威視提供）

黃鐙輝也回憶起拍攝這場戲說：「我那時整個人凍得像根冰棒一樣，在山裡拍戲太辛苦了，深山拍攝真的很恐怖，我還不小心被在旁邊等上戲的紅衣小女孩給嚇了一大跳！」

《紅衣2》今晚原訂於大坑舉辦「試膽場」，經過新聞局協助電影公司與地方溝通後決定取消，原本要一同參與的黃鐙輝也表示：「這個活動的出發點是善意的，畢竟劇本中有創作成份，大家不用過度恐慌。台灣人對於農曆7月有些禁忌，當地居民的心情是可以理解的，要讓居民感到舒服最重要！活動取消當然很可惜，但也希望大家在電影上映後都可以進戲院支持《紅衣小女孩2》！」電影25日在台上映。

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