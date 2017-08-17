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首頁 > 婉君推

（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…

2017/08/17 14:29

張作驥回到工作室，簡單進行出獄儀式除晦氣。（記者胡舜翔攝）〔記者賀靜賢／專訪〕國片導演張作驥今天出獄，踏出北監大門後，返回工作室前，他到附近的廟拜拜，也在旁邊菜市場逛逛，看到工作室門口繫著滿滿黃絲帶面露微笑，表情平靜，並與所有的人一樣，表示最期盼的是：「與家人團聚。」

張作驥說：「如果有看到《鹹水雞的滋味》（張在獄中拍的作品，獲今年台北電影節最佳短片），就明白我傳達的心情......」、「最受到母親照顧，應該要做到的是不讓她擔心，卻還是讓她擔心了......」；他其實也在去菜市場的時候，先繞去兒子學校遠望，「家人才是最重要的」！

張作驥看到滿滿黃絲帶，面露感動。（記者胡舜翔攝）在獄中應北監之託拍了《鹹水雞的滋味》並獲獎，張作驥表示自己服刑的這2年間，記錄了許多心情，也有許多沉澱，「應該都會以影像再傳達」、「拍片是唯一的出路」。2年前他未認罪但仍被以性侵判刑3年10個月，問他是否已灰心於「真相將永遠石沉大海」，他表示：「不會，我想，時間是一個很大的考驗，唯有相信時間吧。」

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