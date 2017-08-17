少女時代又有人脫隊？蒂芬妮被爆美國留學
2017/08/17 14:44
「少女時代」蒂芬妮今日爆出將出國深造，暫時離開螢光幕前。（翻攝IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓國民女團「少女時代」出道正值10周年，其所屬經紀公司「SM娛樂」合約也即將到期，不少粉絲都還在觀望該團接下來會如何發展，今天蒂芬妮就爆出決定赴美留學，可能成為繼潔西卡之後，第2位脫隊的成員。
據韓媒《DISPATCH》報導，少女時代風靡了10年，她們與所屬經紀公司SM娛樂合約也即將到期，蒂芬妮友人透露：「蒂芬妮最近就要去美國留學，她想要去進修學習演技，身邊的朋友也都很支持她。」但消息一出還是讓許多粉絲擔心她是否就不續約了，而SM娛樂也立刻發出正式聲明，透露多數成員皆已完成續約：「關於蒂芬妮留學的消息，目前正進行多方面的討論中。」少女時代成為第1支活動超過10年的K-POP女團。（環球提供）
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