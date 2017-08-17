又有「受害者」出面 國際名導性侵未成年女再一樁

羅曼波蘭斯基。（美聯社）〔記者盧家豪／綜合報導〕猶太裔導演、編劇、演員羅曼波蘭斯基在國際影壇獲獎無數，才華備受肯定，卻始終與性侵未成年少女的醜聞連結，甚至為躲避通緝而逃離美國，藏身法國巴黎近40年。日前一位59歲女性羅蘋在洛杉磯召開記者會，指控羅曼波蘭斯基曾在1973年對她性侵害，成為第3位出面指控的自稱受害者。

羅蘋在陪同下，15日在召開記者會，聲淚俱下指控羅曼波蘭斯基曾在1973年對她性侵，當時她只有15歲，同時出示她少女時期的照片，數度泣不成聲。

現年83歲的波蘭斯基，1933年出生於法國巴黎，3歲時隨家人移居波蘭克拉科夫，曾經囚禁於納粹集中營，後來順利逃脫。

戰後畢業於羅茲國立電影學院的他，逐漸轉往好萊塢發展，拍出《天師捉妖》、《失嬰記》和《唐人街》等膾炙人口的作品，更在2002以《戰地琴人》奪下坎城影展、奧斯卡金像獎的最佳導演殊榮。

羅曼波蘭斯基在1977年因涉嫌性侵13歲少女薩曼莎蓋梅爾遭美國檢方起訴而流亡海外多年。曾多次向美國法院遞出入境不逮捕申請未獲准，原先在當事人蓋梅爾陳請下，這樁陳年舊案可望終結，卻又爆出受害第3人，歹戲恐繼續拖棚。