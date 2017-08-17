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首頁 > 婉君推

《稍息立正我愛你》免費貼圖來了！嬌嗔鍾哥發萌哭哭

2017/08/17 13:09

喬喬、王子主演的《稍息立正我愛你》，播出後反應熱烈。（中視提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕「喬喬」曾之喬、「王子」邱勝翊主演的中視、東森《稍息立正我愛你》，收視屢創新高，在LINE TV播出三集累積瀏覽量飆破400萬，LINE TV特別推出免費貼圖活動，即日起到8月24日，登入LINE TV觀看《稍息立正我愛你》任一集並按讚，即可獲得三位主角貼圖。

貼圖共有喬喬、王子和以綸16款圖案，包括有超Man的「鍾哥」臉紅害羞和嬌嗔哭哭模樣，萌指數破錶。喬喬一看到貼圖，十分興奮地說：「夢想成真，很期待看到朋友用我的貼圖是什麼感覺。」王子則不改自戀「以前都只能用自己的照片做圖傳給別人，現在終於有專業團隊幫我做貼圖。」

LINE TV推出《稍息立正我愛你》免費貼圖。（LINE TV）該劇播出後反應熱烈，王子表示和喬喬認識太久，一開始演親密戲會放不開，覺得很不禮貌，慢慢調適才進入狀況。喬喬則透露剛開始演戲時會分不清楚戲裡戲外，經驗多以後，才放心在劇中喜歡上對手，但拍完戲後，難免還是會跟角色連結，因此要王子拍完戲後就穿回自己的衣服，不要再穿類似顏力正的衣服，笑稱「不然我們兩個會出事！」

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