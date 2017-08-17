擠下珍妮佛勞倫斯 新任吸金女王是「她」

珍妮佛勞倫斯當了2年吸金女王，今年拱手讓出后座。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），近日被傳當小三，捲入「星爵」克里斯普瑞特和安娜法瑞絲婚姻，她的衰事還不只這一樁，原本可望蟬聯年度吸金女王的她，意外敗給奧斯卡新任影后艾瑪史東（Emma Stone），哀怨的是，珍妮佛竟還屈居第3，亞軍拱手讓給珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）。

艾瑪史東今年登上奧斯卡影后。（翻拍自Rachel Goodwin IG）

《富比世》（Forbes）日昨公布全球年度最高收入女星，今年初憑藉電影《樂來越愛你》（La La Land）登上奧斯卡影后的艾瑪史東，取代連續2年No.1的另一位影后珍妮佛勞倫斯，成為新一任的「吸金女王」，風光至極。

珍妮佛安妮斯頓名氣響亮，拍電影的片酬高得嚇人。（路透社）

28歲的艾瑪過去一年收入逾8億台幣，主要收入來源大多來自《樂來越愛你》，目前仍是影壇當紅炸子雞，僅次於艾瑪排第2位，則是收入近8億元的珍妮佛安妮斯，至於落居第3的珍妮佛勞倫斯，年收入也有7億5千萬元。