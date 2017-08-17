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首頁 > 婉君推

懷孕2個月出血 嚴立婷嚇傻急奔醫院

2017/08/17 13:23

嚴立婷經3次小產，終於懷上第二胎。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲嚴立婷歷經3次流產血崩，近期宣布喜懷第二胎，目前懷孕約10週的她，又發現出血症狀，嚇得急奔醫院檢查，所幸只是虛驚一場。


嚴立婷昨（16日）在臉書透露，睡午覺醒來，竟發現出血，「而且這次是鮮血，所以嚇得我把張智峰call回來，立馬火速陪我去醫院！結果就是像我po的這張超音波照片一樣，他不但沒事活跳跳還給我揮手打招呼...。」她忍不住向腹中寶寶喊話：「是說，這位10週只有3公分大的小寶寶，如果你是想和媽咪見面的話，可以不要用這種嚇壞人的方式嗎？我真的會被你嚇歪啦。」嚴立婷腹中寶寶舉起小手打招呼。（翻攝自臉書）

嚴立婷雖未提及出血原因，她認為沒事最重要，當天也是兒子Willson與二寶第一次見面，「他果然是個好哥哥，還會對著我的肚子叫他要乖呢！我已經開始期待他抱著二寶寶的美好畫面了。」最後，嚴立婷請粉絲不要太擔心，因醫生以第六感拍胸掛保證「這胎就是會很穩啦！」嚴立婷（左）時常分享育兒點滴。（翻攝自臉書）

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