波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過
2017/08/17 13:19
波多野結衣（左）3年前因拍《沙西米》與李康生結識。（翻攝臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲日本AV女優波多野結衣，外型甜美加上惹火身材，在台灣擁有高知名度，3年前還曾與影帝李康生合演國片《沙西米》，演技令人印象深刻。她近日悄悄來台，其中一個行程就是拜訪好友李康生，直接到他家作客，顯見2人交情匪淺。
波多野結衣與李康生3年前因演出《沙西米》結識，2人在片中有超大尺度的裸露激情戲，戲外也做好國民外交成為好朋友。李康生今凌晨在臉書上傳多張合照，表示：「日本好友波多野結衣來探我，沒什麼好招待的，派威風（愛犬）來接客。」不少網友看到都覺得超羨慕：「康生艷福不淺真令人羨慕！」李康生帶著大狗歡迎波多野結衣。（翻攝臉書）
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