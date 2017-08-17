（專訪）演《麻辣鮮師》爆紅 鐵人自卑演藝路坎坷嗑存款

《麻辣鮮師》電影版即將開鏡，郭鐵人有意演出但不強求。（記者盧家豪攝）〔記者盧家豪／專訪〕藝人「鐵人」郭鐵人當年憑著人氣台劇《麻辣鮮師》爆紅，詮釋學生「鐵人」形象深植人心，近年來他淡出螢幕，鐵人坦言，多年來演出機會不多，一度得失心很重，現在轉作經紀人，雖偶爾能看到他上綜藝節目或客串角色，但都是玩票性質，「其實對演戲還是有眷戀，每次看到藝人在工作，還是忍不住想說自己會怎麼詮釋。」

鐵人童星出道，10歲的時候就演出《神雕俠侶》，還是演楊過（的小時候），跟潘迎紫、寇世勳、張晨光等大牌同台，不過鐵人說，其實當時是每天被逼著去深山野嶺拍戲，還要被罵導演、編劇罵，心裡覺得很痛苦，成績也一落千丈。

25歲時，鐵人接演《麻辣鮮師》第三代班底爆紅，一拍就快兩年，不過他當時並沒有經紀公司，也導致他《麻辣鮮師》後工作量極少，之後他加入經紀公司，情況並未好轉，曾試過一整年只有一次試鏡機會，而且還沒錄取，只能靠存款度日。

之後鐵人因緣際會接下中國一部電視電影的角色，演出黃飛鴻的角色，在未被告知的情況下，武術指導要他在現場打一套拳，讓毫無功夫底子的他當場傻住，雖然花了大把時間惡補，演出、台詞都駕輕就熟，結果出來的動作戲還是差強人意，「處在一個不會打的狀況下，我自己給自己壓力很大，一回來經紀公司就對我說『下一部戲可能就不會用你了』」，當下鐵人承受莫大無力感，加上比較不會公關、應酬，演藝事業每況愈下。

直到一年多前，鐵人陸續會上綜藝節目，但他實在不擅長「搶話」，特別是面對資深前輩更不敢踰矩，曾經一整集一句話都沒說到，下台就被經紀人罵翻，「剛剛RE稿RE那麼爽，那你今天來幹嘛。」後來上節目前，鐵人都會狂讀訪綱，先在紙上回答兩三種答案，才漸漸克服。

浮沉期間，鐵人偶爾回到哥哥的經紀公司幫忙，接一些行銷、公關活動，42歲的他近期終於下定決心，投入相對踏實的經紀人工作，退居幕後。

眼見霍建華、潘瑋柏等當年要好的「同期生」都在演藝圈發光發熱，鐵人坦言有點自卑心態，「我會慢慢淡出，也不想要去『貼』人家，慢慢去找到自己在業界的位子。」經過多年的心態調適，他現在都會告訴新人，「我會奉勸他們要有耐心，也要有絕望的勇氣，不是每個人都會變天王，要有打死不退的精神，才有機會出線。」

《麻辣鮮師》電影版即將開鏡，鐵人透露先前有被找去拍了一個下午的片段，但就不知道屆時會以前導片還是預告形式呈現，純粹是義務幫忙，電影公司也對計畫保密到家。

至於是否想演出，鐵人說，「你看我連藝名都改成鐵人，其實無論有沒有參與我都會想要這部片大賣，但《麻辣鮮師》的精神畢竟還是徐磊（謝祖武）。」他表示，如果觀眾能接受，要他演學生也沒問題，更好奇觀眾會不會想看到他回歸，笑說該是「鐵人粉」站出來的時候了。