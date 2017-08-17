天王吳宗憲聲價值多少？愛女狠虧「3片100元」

吳姍儒（左）與吳宗憲（右）主持《小明星大跟班》。（資料照，中天提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳宗憲在演藝圈打滾30年之久，創下許多收視佳績，不過鮮少人知他曾自導自演過一些電影作品，在《小明星大跟班》節目中，愛女「Sandy」吳姍儒直接當面虧吳宗憲，她透露曾在光華商場看到爸爸「3片100元」的電影作品，讓吳宗憲聽到臉都綠了，全場來賓卻是笑翻。

吳宗憲當年電影作品，現在3片賣100元。（擷取自YouTube）

節目中，曾擔任電台DJ的林可拿出許多收藏已久的老唱片，其中一張「七夕雨」嚴格來說是吳宗憲第一張CD專輯，當時台灣還沒有CD壓片技術，所以這張CD專輯由日本生產，可說是非常非常稀有，而吳宗憲也說：「曾在拍賣網上找到同一張，不過他下不了手，因為要價5500元。」

吳宗憲聽到臉都綠了。（擷取自YouTube）

吳宗憲才一說完，吳姍儒立馬吐槽他，表示這樣是貴的，並建議他應該要出專輯，然後話鋒一轉表示逛光華賣場，恰巧看到有在賣吳宗憲以前的電影作品，3片只要100元，吳宗憲聽到後臉立刻綠掉，瞪大眼睛直說「好啊妳」，但吳姍儒還是不放過自己爸爸，虧說：「他真的是一個很專業的歌手。」兩人詼諧搭檔逗樂眾人。