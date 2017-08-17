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首頁 > 婉君推

學拉麵比做愛還難 男星唬情婦玩性愛遊戲

2017/08/17 12:12

《蒲公英》。（雄影提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕高雄電影節將於10月開幕，第二波年度主題「慾望之味：經典回望」將以「美食電影」片單為出發，包括日本「拉麵西部片」《蒲公英》、墨西哥魔幻寫實代表作《巧克力情人》、爭議之作《廚師、大盜、他的太太和她的情人》等。

被《華盛頓郵報》譽為最具挑逗的美食感官電影之首《蒲公英》（Tampopo），是日本傳奇伊丹十三（Juzo Itami）創造出前所未見的「拉麵西部片」，故事描述日本奧斯卡影后宮本信子飾演寡婦蒲公英，為拯救瀕臨倒閉拉麵店，一路上偕同貨車司機山崎努，向黑道大哥、遊民廚神取經獨門料理絕活，只為創造出一碗極品拉麵！

《蒲公英》。（雄影提供）電影開場的3分鐘「拉麵課」，拉麵大師一探「拉麵」絕讚滋味，從感受麵條的彈性、享用豬肉的順序、甚至細究先喝湯或吃麵等究極細節，這場宛如「拉麵道」展示，嚴謹一如的日本「茶道」奧義，被評為是影史上比性愛場景還深刻的「拉麵禮讚」。役所廣司飾演黑道大哥，更與情婦利用各種食物大玩性愛遊戲。

影展於10月20日（五）至11月5日（日）舉行，相關資訊可上高雄電影節官網www.kff.tw，或臉書粉絲團《高雄電影節》查詢。

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