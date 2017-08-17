《紅衣2》試膽場籌備2個月 突喊卡損失大了

電影《紅衣小女孩2》日前在西門町踩街造勢。（威視提供）〔記者許世穎／台北報導〕電影《紅衣小女孩2》原訂今晚在大坑舉行「試膽場」，昨因居民反彈，在台中市新聞局與片商協調後決定取消。片商威視電影今早再度出面說明，除強調活動舉辦絕非要造成當地民眾的恐慌，也透露籌備過程相關事宜。

本集《紅衣2》因加入大坑卡多里樂園傳說，加上現實中首度拍到「紅衣小女孩」身影的畫面，就發生在大坑的風動石登山步道，片商因此規劃到大坑放映試膽場。該活動從6月中開始籌備，並和市府申請場地、討論活動內容以及場勘等事宜，突然停辦，包含硬體、放映設備、人力等費用將近50萬元的損失。

電影公司公關今早出面說明《紅衣小女孩2》試膽場取消事宜。（威視提供）威視電影公司也提到，當時活動報名時非常踴躍，短短1小時超過數百名的網友爭相報名與詢問，「但由於當地居民們的疑慮，因此無法租借到場地進行放映，經過市府的協助，多次和居民們討論未果，只好緊急取消。」並再次強調該活動絕非刻意怪力亂神。《紅衣小女孩2》25日在台上映。