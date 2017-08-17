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余天要求下台 中油董座不甩：派系鬥爭看多了

2017/08/17 11:08

《蔻蔻早餐》今找中油董事長陳金德（右）踹共。（Hit Fm聯播網提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕815全台大跳電，第一時間遭指「誤觸」天然氣供應開關的中油公司，昨指錯在包商巨路公司，巨路隨後駁斥，雙方各說各話。中油董事長陳金德今接受《蔻蔻早餐》專訪，再轟巨路未說真話，陳金德也強調中油責無旁貸，今天解讀電腦紀錄後，明天有專案報告，懲處一至兩週定案。

15日的跳電事件，影響本島668萬用戶，民怨四起。因陳金德所屬新潮流，屬「正國會」的民進黨新北市黨部主委余天，昨天在民進黨中常會公開要求總統蔡英文辭退陳金德，被外界認為黨內派系鬥爭再起；對此，陳金德今說，他在民進黨三十多年，類似派系鬥爭他看多了，監督管理確有責任，希望有機會協助改善中油。

陳金德今解釋，當天要更換的電源供應器有散熱風扇設備，因為卡灰塵，每6年須換1次，當時現場有2名工作人員，分別是中油的蕭姓工程師及巨路的游姓工程師；但他發現，當天更換供應器未依SOP，過去更換時同樣沒照程序走。

陳金德上任時發現，中油和許多包商關係良好，巨路亦同，且巨路承攬中油很多工作，長期施作都沒有嚴格要求SOP，因為相關設備與技術都是巨路獨家代理，合約載明巨路工程師在場就該依照SOP維修；他說，中油、巨路及台電在跳電當天開會，巨路也同意承擔責任，隔天卻反悔，但現階段調查真相才是重點，暫不採取法律行動，中油專業人員今天解讀當天電腦紀錄後，明天會有專案報告，懲處預計一至兩週定案。

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