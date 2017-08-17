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周玉寇提巨路門神嫌疑？中油董事長說…

2017/08/17 11:12

陳金德（右）接受周玉蔻（左）專訪。（Hit Fm提供）〔記者洪素津／台北報導〕815全台大跳電，第一時間遭指「誤觸」天然氣供應開關的中油公司，昨指錯在包商巨路公司，巨路隨後駁斥，雙方各說各話。中油董事長陳金德今接受周玉蔻廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，再轟巨路未說真話，但現階段須調查真相，暫不提告；同時周玉蔻也替媒體提問巨路公司獨立董事林立人是前中油興建工程處長，是否有門神的嫌疑？

對此陳金德說，林立人過去管理發包作業，退休近10十年，中油內部退休員工轉任民營企業狀況普遍，他重申，中油和包商關係太好，未來會要求包商依照SOP，否則受傷、死亡都是包商員工。再強調中油責無旁貸，表示明天有專案報告，懲處一至兩週定案。

至於政治層面的影響，因陳金德所屬新潮流，屬「正國會」的民進黨新北市黨部主委余天，昨天在民進黨中常會公開要求總統蔡英文辭退陳金德，被外界認為黨內派系鬥爭再起；對此，陳金德今說，他在民進黨30多年，類似派系鬥爭他看多了，監督管理確有責任，希望有機會協助改善中油。

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