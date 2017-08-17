仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚
2017/08/17 10:25
李潤庭外型俊俏，時常在節目散發正能量，吸引不少師奶粉絲支持。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲香港主持人李潤庭外型帥氣，時常在節目中散發正能量，深獲師奶粉絲歡迎，去年背著空姐妻Crystal出軌已婚人妻Tiffany，形象不僅重挫，還遭電視台冷凍，才剛重返主播台的他，上月又被踢爆仍與小三藕斷絲連，惹怒電視台高層，直接被炒魷魚。
李潤庭（左）與空姐妻Crystal（右）結婚5年多，去年底被拍到出軌，對象則是已婚人妻。（翻攝自微博）出軌事件爆發後，李潤庭立即遭電視台冷凍，妻子Crystal也提出離婚，4月復出試水溫，主持外景節目，5月正式回歸主播台，他出席活動時，坦言想哄回妻子，希望能用時間補救，讓對方看見他的誠意，沒想到之後卻被媒體發現，仍與小三勾勾纏。
李潤庭去年爆出偷吃風波後，第一時間開記者會道歉。（翻攝自微博）李潤庭與電視台合約年底約滿，近日傳出高層不滿他與小三還有往來，一氣之下，提前終止合約，李潤庭昨（16日）向媒體坦承，已和電視台解約，感謝對方過去的提攜，現在心情不是很開心，之後會離開香港一段時間，目前沒有方向。李潤庭（左）出軌事件爆發後，遭電視台冷凍，5月正式回歸主播台。（翻攝自微博）
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