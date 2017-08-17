紅衣小女孩重返大坑鄉親怕怕 試膽特映被迫取消

程偉豪話題新作《紅衣小女孩2》原定在取景地大坑舉辦特映，不料引起當地反彈。（威視提供）〔記者盧家豪／台北報導〕程偉豪新作《紅衣小女孩2》上映在即，劇組原定今晚到取景地卡多里樂園和當年拍到紅衣小女孩的風動石所在的台中大坑舉辦特映，還打算請法師坐鎮，話題十足。不料活動內容卻引起當地民眾恐慌，擔心嚇壞老人、小孩，或衝擊當地觀光產業，請出台中市議員向新聞局抗議，希望「紅衣小女孩」不要來，放映被迫取消。

對此，電影公司回應，「當初許多中部影迷們都非常期待這部電影，因此才決定在台中舉辦一場放映活動。當時活動報名時非常踴躍，短短一小時超過數百名的網友爭相報名與詢問，但由於當地居民們的疑慮，因此無法租借到場地進行放映，經過市府的協助，多次和居民們討論未果，只好緊急取消。」

片商強調，活動舉辦用意單純是希望回饋中部影迷，絕非要造成當地民眾的恐慌，當天安排的師父也只是祈福希望活動順利，也已經通知報名的影迷朋友，並協助安排後續事宜。

《紅衣小女孩2》劇情揭開紅衣小女孩的身世之謎，現實中，1998年首次拍到紅衣小女孩身影的畫面，就發生在大坑的風動石登山步道；該片同時也取景知名廢棄樂園卡多里，同樣也位在大坑一帶。電影8月25日全台上映。