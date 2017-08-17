爆料女主角惹毛老演員 江俊翰公開向夏語心致歉
江俊翰爆料夏語心惹毛老演員，凌晨透過臉書公開向她致歉。（翻攝自江俊翰臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕男星江俊翰前天在大愛劇場《生命桃花源》記者會爆料同劇女主角夏語心惹毛資深演員，「之前夏語心因為時間原因，造成一點誤會，害得劇組整個停下來，停到老演員們都發飆了」，一度引發議論，凌晨時分，江俊翰透過臉書向夏語心致上最深歉意。
江俊翰當時透露，資深演員幾度空等整天，要跟夏語心拍同場戲時，她時間就剛好到了、得離開，「資深演員就從早等到晚，連1個鏡頭都沒拍到就被撤班，可能連續1、2次，害得老演員不開心」，之後劇組乾脆停拍，一起協調討論解決方式，消息一出，引發軒然大波。
夏語心在大愛劇場《生命桃花源》擔綱女主角。（翻攝自夏語心臉書）
今天凌晨一過12點，江俊翰先向夏語心致歉，他說媒體報導夏語心造成劇組2天停擺，這並非事實，「我想應該是當時和媒體聊到整個拍攝過程，其實發生過很多大小狀況，真的是我當時沒有表達清楚，結果讓媒體把『空等』事件連接在夏語心身上，以致於造成新聞內容對她有太嚴重誤會。」
江俊翰說，夏語心必須提早離開，這是事前經紀公司就已經跟製作單位提出的，「問題出在通告協調問題，以致於錯發當天其他演員的時間，讓有些人空等」，他強調，這跟夏語心必須提早離開，一點關係都沒有，「公開致歉除了還她一個清白之外，也再度表達因為我在敘述過程疏忽，而造成對夏語心的傷害和誤解。」
江俊翰臉書全文：
首先，我要誠摯的先跟夏語心致上最深的歉意。
有關於昨天報導語心曾經造成劇組2天的停擺，並不是事實⋯⋯⋯⋯，我想應該是當時我和記者在聊到拍攝「生命桃花源」本劇時，整個過程其實發生過很多大大小小的狀況，其中印象比較深的，是在苗栗苑裡拍攝時，語心曾經因為時間的關係，必須要提早離開，而當天有資深演員一早就發到現場，結果到語心要離開時都還沒有拍到，劇組發生這樣讓資深演員空等的狀況前後不下兩次，劇組也曾因為其他因素造成整個當天拍攝工作停擺⋯⋯⋯⋯，我想，真的是我當時可能沒有表達清楚，結果讓記者把空等的事件都連接在語心身上，以致於造成新聞內容對語心有太嚴重的誤會。
有關於語心必須提早離開，這是事前經紀公司就已經跟製作單位提出的，問題出在通告協調的問題，以致於錯發當天其他演員的時間讓有些人空等，跟語心必須提早離開的這件事一點關係都沒有...，再次的跟大家解釋清楚，除了還語心一個清白之外，更再度表達因為我可能在敘述過程的疏忽，而造成對語心的傷害和誤解。
最後我必須要說的是，我所認識的語心是一個很認真努力的藝人，雖然這是她第一部長篇的戲劇，而且扛的也是女一，卻一點都沒有生澀感，演起戲來很生活、很自然，而且平常很有禮貌也很平易近人，真心希望大家不要因為我的無心之過而影響了大家對她的觀感，語心真的是一個值得妳們追蹤支持的藝人，繼續收看「生命桃花源」，你們就會發現，她真的是一個很棒的演員，謝謝大家，也謝謝語心能夠原諒我的無心之過。