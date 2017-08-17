8年前痛毆蕾哈娜 克里斯小子開口了：永遠的噩夢
2017/08/17 09:23
克里斯小子（左）過去曾和蕾哈娜交往多年。（翻攝hollywoodlife.com）
〔娛樂頻道／綜合報導〕美國歌手克里斯小子（Chris Brown）在音樂上有非凡成就，但私底下卻是個火爆浪子，他近日在個人紀錄片《Chris Brown: Welcome To My Life》中，首度談起8年前痛毆前女友蕾哈娜一事，他透露這是一個讓他後悔終身的夜晚，坦言：「我憎恨那一天，它註定永遠都是我的噩夢。」
克里斯小子透露當時與蕾哈娜的關係是很不穩定的，起因是女方一直懷疑他與其他女性搞曖昧，還意圖翻他手機查勤，最後還在車上打鬧起來，並把手機砸到他身上，按耐不住的克里斯就接著揍她一拳：「我打了她一拳，打傷她的嘴唇，當我意識到的時候，我很震驚，我怎麼會這樣打她？」回憶起當時情境，克里斯也是懊悔不已，表示並非有意要傷害蕾哈娜。
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