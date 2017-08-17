唐朝豪放女復出拍戲 51歲夏文汐現在長這樣

好久不見的夏文汐今年51歲，外貌貴氣逼人。（翻攝自夏文汐微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲資深港星夏文汐1984年與金馬影帝萬梓良合作電影《唐朝豪放女》一炮而紅，從此奠定華語影史經典性感女神地位，從此受封「唐朝豪放女」，近來復出螢光幕拍攝TVB港劇《逆緣》，凍齡有成的她，不吝展現昔日迷人風采。

當年夏文汐在電影《唐朝豪放女》火辣演出，成為經典性感女神。（翻攝自YouTube）

夏文汐在全新港劇《逆緣》和《楚留香》、《楊門女將》的韓馬利，以及港星林峰堂妹林夏薇扮演家人，日前3女為戲一起泡桑拿，大露香肩與美腿，夏文汐身材外貌依舊迷人，還是不減當年豪放韻味，十足貴氣逼人，讓不少老一輩觀眾印象深刻。

韓馬利（左起）、林夏薇、夏文汐為新戲一起泡桑拿，不但露肩也秀美腿。（翻攝自IG）

當年夏文汐靠著《唐朝豪放女》走紅後，陸續拍攝《花心紅杏》、《一屋兩妻》、《女子監獄》等膾炙人口電影，1986年憑《花街時代》獲第5屆香港電影金像獎最佳女主角提名，後來還到台灣發展演出8點檔《春去春又回》，擁有不少死忠粉絲。

夏文汐凍齡有成，外貌依舊美豔。（翻攝自夏文汐微博）