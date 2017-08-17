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這部電影超幽默！片商掛保證「無笑退費」

2017/08/17 07:28

《殺手保鑣》由「死侍」萊恩雷諾斯（右）與「神盾局長」山繆傑克森（左）聯手爆笑演出。（CatchPlay提供）〔記者吳琬婷／台北報導〕由「死侍」萊恩雷諾斯與「神盾局長」山繆傑克森共同主演的動作喜劇電影《殺手保鑣》，主打刺激爆笑爽片，片商CATCHPLAY為證明本片有多爽、多好笑，創紀錄推出「保證有笑！無笑退費！」活動，如果觀眾看了電影，從頭到尾都沒有笑的，片商願意退費給你！

《殺手保鑣》日前舉行試映，期間笑聲不斷，除了刺激的動作、震撼的場景與爆笑的對話之外，兩位男主角萊恩雷諾斯與山繆傑克森還在電影中開了金嗓唱歌，山繆傑克森說：「觀眾在電影中聽到我唱的歌，都是我自己改編的，透過這部電影我發現原來我還有當創作歌手的潛力。」而萊恩雷諾斯則逗趣附和：「山繆與我在電影中共譜了一段美妙的歌曲。」

《殺手保鑣》講述頂尖保鑣（萊恩雷諾斯飾）接下一個衰到爆的任務，要保護他畢生最討厭的殺手（山繆傑克森飾），並讓他在24小時內平安到達荷蘭救出被囚禁的妻子，但一路上充滿重重阻礙。該片8月18日在台上映，「無笑退費」活動詳情可洽CatchPlay臉書粉絲團。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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