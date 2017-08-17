（專訪）楊丞琳拍《紅衣2》陷憂鬱3個月 突淚崩嚇壞親友

楊丞琳透露在拍完《紅衣小女孩2》後，曾陷入負面情緒長達3個月。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳琬婷／專訪〕楊丞琳繼2010年《童眼》後，2度演出鬼片《紅衣小女孩2》，她私底下不敢看鬼片，這次卻為新片前往陰森的廢棄醫院及遊樂園拍戲，再加上演出角色情緒壓抑、沉重，她在電影殺青後，足足有3個月陷入負面情緒裡，無法走出來，甚至會突然間淚崩，讓那段時間見到她的親友都會問：「你怎麼了？」

關於接演恐怖片，楊丞琳事前相當謹慎，她透露，這次接下電影前，因擔心惹到好兄弟，有特別去請示菩薩是否可接拍？經過菩薩認證後才點頭演出，她拍戲時也隨身攜帶劇組發的平安符，就怕遇到靈異現象，幸好在拍攝期間，除了身體有些微感到不適外，並無大礙，反倒是殺青後，後遺症才上身。

楊丞琳透露在拍完《紅衣小女孩2》後，曾陷入負面情緒長達3個月。（記者胡舜翔攝）

楊丞琳透露：「那段日子，我心情異常沉重、天天失眠、想法也變得負面，當時我自己也不知原因是什麼。」親友也覺得她彷彿變了另一個人，她曾試著尋求催眠治療，但最後還是選擇靠自己走出來，多和親友聊天、多陪陪狗，情緒才逐漸回覆往常般開朗。如今回想起來，楊丞琳才發覺，當時電影殺青後，就直接進入下一個工作行程，忽略了讓自己放鬆、走出角色的時間，才讓壓抑情緒無處排解。

楊丞琳為該片盡心盡力，問她對票房有沒有期待，她笑說：「比起票房數字，我更在乎觀眾的評價，這部電影不完全是恐怖片，還加入人與人之間的情感關係，希望大家進到電影院後，都能得到原本期待的收穫。」《紅衣2》25日在台上映。 楊丞琳（右）為《紅衣小女孩2》前往陰森的廢棄醫院拍戲。（威視提供）