甄子丹被爆看不起吳京 宇宙最強憤怒澄清

甄子丹（左）和吳京在《殺破狼》的巷戰已成為動作戲經典。（翻攝YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕中國男星吳京主演的《戰狼2》已登上全球影史華語片冠軍，自導自演的主角吳京也因此被翻出與「宇宙最強」甄子丹的「舊帳」，直說兩人當年拍《殺破狼》已經不和，吳京也被爆因此回應：「謝謝他（甄子丹）當初的看不起。」不過甄子丹昨喊話說要提告不實言論。

「看不起事件」再被炒熱後，網路上也出現一份吳京回應，說甄子丹從來沒說過「看不起吳京」，更指《殺破狼》兩人巷戰在經費不足的情況下，還是甄子丹要求製片人幫吳京加戲，更說「甄子丹一心想讓別人出彩，想完成一個好的電影，沒想到多年之後竟然成為一把捅他自己的刀」，謠言似乎越演越烈。

甄子丹昨在微博發文稱被盜帳號，更澄清自己沒批評過吳京。（翻攝微博）甄子丹昨在微博發文，表示他個人帳號被入侵，更說近日有文章造假的文章指他打壓吳京，讓他非常佢非常憤怒，不得不發文澄清謠言以及失實報導，更不忘力讚吳京一直以來都很努力，所以他今日的成功，也讓甄子丹很開心！

甄子丹澄清全文：

今日在獲知如此離譜的惡意中傷消息後，我非常震驚！經新浪微博後臺查詢，發現昨晚微博有異地異常登陸，是帳號被入侵登陸後的惡意而為！現已接受微博平台建議：報警後查入侵帳號者身份，勢必追究其法律責任。

最近又有一些造假的文章出來說我怎樣打壓吳京，各種荒謬、捏造的故事和報道均不是事實。

作為動作演員，《戰狼2》的成績令人鼓舞，更帶動了中國動作電影熱潮。我衷心恭喜吳京有這麽驕人的成績，他的努力有目共睹。他今天的成功，我也為他非常高興。這些年來玩微博全是想跟粉絲分享生活上的點滴，但網上的攻擊，計從2012年開始一直沒有停下來。 一直不去理，是不願被拉入無聊的商業遊戲，也不想浪費媒體資源為自己辯明是非。今次本人不得已發聲，是為不再受汙水，亦是為阻止惡毒挑撥，令無辜之人受傷害。