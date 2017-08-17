限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

結婚沒給祝福？朱茵被問與星爺緋聞這樣說

2017/08/17 07:26

周星馳（左）和朱茵（右）傳了3年緋聞，最後因傳出他劈腿而告終。（翻攝YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕港星朱茵最近擔任中國節目《金星秀》嘉賓，被變性主持人金星單刀直入問她與「星爺」周星馳緋聞：「你們倆真的好過嗎？」朱茵當場笑而不答，隨後說：「我們拍戲的時候是一對很好的對手。」更說有才華的人都比較怪癖，更直指星爺「不太好相處」。

朱茵上節目直說周星馳難相處，「有才華的人都比較怪癖」。（翻攝YouTube）朱茵1992年因演出《逃學威龍2》與星爺結緣，因此傳出戀情，兩人1995年再合作《東西遊記》時傳分手。她之後與黃貫中交往，並於2012年結婚，主持人也問到朱茵結婚時，星爺是否送上祝福？她尷尬表示：「我沒有告訴圈內很多人我結婚了。」後來被虧「全華人都知道」，她才連答3次「沒有，沒有，沒有！（祝福）」

主持人堅持朱茵是周星馳的靈感女神，還要她接受，讓朱茵表情尷尬。（翻攝YouTube）主持人又指朱茵是星爺心目中「完美女人」，朱茵直言：「我不覺得會是我！」主持人再說每個導演都有一個靈感女神，堅持星爺的就是朱茵，更說：「這個你一定要接受的，我們看這麼半天，就他在跟妳拍戲的時候，周星馳是發光的，妳也是發光的，他下邊的作品也可以拍，但他的靈感女神沒了。」讓朱茵超尷尬。

該節目因問題尖銳相當受歡迎，雖然朱茵這集尚未播出完整版，但已曝光2支預告，不少粉絲看完影片，也喊話請該節目不要再消費2人了。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
白雲剷肉42公斤 新歡日本女優撲上門 白雲剷肉42公斤 新歡日本女優撲上門
2017/08/17 06:28
（專訪）楊丞琳心疼單親媽吃苦 父驟逝至今未釋懷 （專訪）楊丞琳心疼單親媽吃苦 父驟逝至今未釋懷
2017/08/16 22:26
怕婚事生變 補教名師颱風天如期嫁將軍兒 怕婚事生變 補教名師颱風天如期嫁將軍兒
2017/08/16 23:19
D奶女星砸17萬做試管成功 曝2歲愛女罹自閉症 D奶女星砸17萬做試管成功 曝2歲愛女罹自閉症
2017/08/17 06:46
（專訪）港獨片《十年》推台版 台灣囝仔眼中的未來是… （專訪）港獨片《十年》推台版 台灣囝仔眼中的未來是…
2017/08/16 22:59
大停電後命理師出手 算出小英林全有這隱憂 大停電後命理師出手 算出小英林全有這隱憂
2017/08/17 07:08
腫瘤纏身缺荷爾蒙 女星遭醫懷疑陰陽人 腫瘤纏身缺荷爾蒙 女星遭醫懷疑陰陽人
2017/08/17 07:28
遭中國封殺警告仍無懼 《十年》導演再推「國際版」 遭中國封殺警告仍無懼 《十年》導演再推「國際版」
2017/08/16 23:28
毛毛der！女星南部拍戲 傭人驚見在家泡咖啡 毛毛der！女星南部拍戲 傭人驚見在家泡咖啡
2017/08/17 07:34
張誌家驚爆假離婚躲債 前警官知情：還住在一起 張誌家驚爆假離婚躲債 前警官知情：還住在一起
2017/08/17 07:11
這部電影超幽默！片商掛保證「無笑退費」 這部電影超幽默！片商掛保證「無笑退費」
2017/08/17 07:28
渡邊謙達成離婚協議 共有財產歸南果步所有 渡邊謙達成離婚協議 共有財產歸南果步所有
2017/08/17 07:12
鐵口直斷林志玲不會嫁 千萬富婆不幹改當命理師 鐵口直斷林志玲不會嫁 千萬富婆不幹改當命理師
2017/08/17 07:15
結婚沒給祝福？朱茵被問與星爺緋聞這樣說 結婚沒給祝福？朱茵被問與星爺緋聞這樣說
2017/08/17 07:26
「他」頻頻入夢來亂 翁立友感覺毛毛的 「他」頻頻入夢來亂 翁立友感覺毛毛的
2017/08/17 07:25
（專訪）楊丞琳拍《紅衣2》陷憂鬱3個月 突淚崩嚇壞親友 （專訪）楊丞琳拍《紅衣2》陷憂鬱3個月 突淚崩嚇壞親友
2017/08/17 07:34
（影音）黃秋生再扮「大飛」 從哥變爺還被打成豬頭 （影音）黃秋生再扮「大飛」 從哥變爺還被打成豬頭
2017/08/17 07:15
甄子丹被爆看不起吳京 宇宙最強憤怒澄清 甄子丹被爆看不起吳京 宇宙最強憤怒澄清
2017/08/17 07:18
噴淚！ 豬哥亮早入夢 謝金晶不過生日 噴淚！ 豬哥亮早入夢 謝金晶不過生日
2017/08/17 07:23
被車攔腰撞上！SpeXial團員拍戲出意外 被車攔腰撞上！SpeXial團員拍戲出意外
2017/08/17 07:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.