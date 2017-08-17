結婚沒給祝福？朱茵被問與星爺緋聞這樣說

周星馳（左）和朱茵（右）傳了3年緋聞，最後因傳出他劈腿而告終。（翻攝YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕港星朱茵最近擔任中國節目《金星秀》嘉賓，被變性主持人金星單刀直入問她與「星爺」周星馳緋聞：「你們倆真的好過嗎？」朱茵當場笑而不答，隨後說：「我們拍戲的時候是一對很好的對手。」更說有才華的人都比較怪癖，更直指星爺「不太好相處」。

朱茵上節目直說周星馳難相處，「有才華的人都比較怪癖」。（翻攝YouTube）朱茵1992年因演出《逃學威龍2》與星爺結緣，因此傳出戀情，兩人1995年再合作《東西遊記》時傳分手。她之後與黃貫中交往，並於2012年結婚，主持人也問到朱茵結婚時，星爺是否送上祝福？她尷尬表示：「我沒有告訴圈內很多人我結婚了。」後來被虧「全華人都知道」，她才連答3次「沒有，沒有，沒有！（祝福）」

主持人堅持朱茵是周星馳的靈感女神，還要她接受，讓朱茵表情尷尬。（翻攝YouTube）主持人又指朱茵是星爺心目中「完美女人」，朱茵直言：「我不覺得會是我！」主持人再說每個導演都有一個靈感女神，堅持星爺的就是朱茵，更說：「這個你一定要接受的，我們看這麼半天，就他在跟妳拍戲的時候，周星馳是發光的，妳也是發光的，他下邊的作品也可以拍，但他的靈感女神沒了。」讓朱茵超尷尬。

該節目因問題尖銳相當受歡迎，雖然朱茵這集尚未播出完整版，但已曝光2支預告，不少粉絲看完影片，也喊話請該節目不要再消費2人了。