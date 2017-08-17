被車攔腰撞上！SpeXial團員拍戲出意外

男團SpeXial成員熊梓淇，在拍這場戲時發生意外。（翻攝自微博）〔記者蕭方綺／台北報導〕男團SpeXial第四期中國籍成員「Dylan」熊梓淇近期在深圳拍攝《我和兩個TA》，其中一場行走在車前急刹車的戲份時，由於劇組請的非專業司機出現失誤，沒能及時刹住車，直接撞上熊梓淇後腰，導致意外。據粉絲在微博留言指出：「拍攝一幕行走在車前急剎車的戲份時，由於劇組請的非專業司機出現失誤，沒能及時剎住車，撞在了熊梓淇的後腰上，現場出現了很大的碰撞聲，演員根本來不及躲開。」

男團SpeXial成員熊梓淇，在拍這場戲時發生意外。（翻攝自微博）熊梓淇在醫院照片流傳，他也親上火線，在微博上報告狀況：「對不起，小浣熊們，請原諒臨時取消了今晚的彈幕聊天sorry，明天我會再做一次全面的內科檢查，一定儘快投入到工作當中，不辜負你們對我的期待，其他事宜公司正在和劇組對接處理，最後，謝謝每一位關心我的人。」

對此意外，可米經紀負責人周昊表示，「他雖然腰不太能動，還是說明天繼續拍，明天將做全面內科檢查，看有什麼情況再安排。」