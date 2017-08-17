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首頁 > 婉君推

鐵口直斷林志玲不會嫁 千萬富婆不幹改當命理師

2017/08/17 07:15

第一名模林志玲。（翻攝臉書）〔記者鍾智凱／專訪〕資深命理師廖美然鑽研元辰宮20餘年，3年前曾鐵口直斷林志玲當時不會嫁，打臉香港命理師蘇民峰而一戰成名，令人嘖嘖稱奇，「其實真正的姻緣都還沒到！」這位神算幕後其實原本是富婆代銷，卻偶然遇見菩薩，才轉戰命理宗教領域。

廖美然原本從事房屋代銷，「民國70幾年台灣房市正好，那時半個月要賺2500萬是算少了。」但從小有靈異體質的她，在關子嶺遇見師姐說菩薩與她有緣，便棄超高薪工作，投身宗教界。

命理師廖美然受封超狂神算。（記者宋志雄攝）開始在宗教界服務後，其實沒什麼收入，但廖美然透露，其實菩薩會指點她買地，「像我在宜蘭買地、新莊新都心，這樣每次一進一出，至少都有5百萬獲利，不過現在積蓄都是拿來籌備蓋廟。」

過去廖美然歷經不少神蹟，有胃癌、昏迷指數3、不孕等極劣案例，在她協助下都一一化解，平安康復、生兒子，神奇到讓不少藝人及主持人也都找她問事。目前廖美然正全力籌蓋觀音廟，預計年底就要將2尊千手觀音、淨水觀音安置好，占地1千坪，花費破億。廖美然命理及投資眼光犀利。（記者宋志雄攝）

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