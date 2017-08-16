（獨家）遭中國封殺警告仍無懼 《十年》導演再推「國際版」

《十年》國際版計畫包括台灣、日本、泰國，圖為台灣版的之中《路半》劇照。（佳映提供）〔記者許世穎／台北報導〕爭議港片《十年》前年以5部「預言式」短片，探討香港10年後將面臨包括語言、文化甚至自主權逐漸淪喪的困境。雖被中國封殺，但仍在香港電影金像獎勇奪最佳電影，引發迴響。「十年電影工作室」今宣布推出包括台灣、日本、泰國三地的國際版，共同監製伍嘉良受訪時表示，希望擴展《十年》精神，更說最重要的是「無懼」精神。

伍嘉良曾擔任《十年》總策畫，更執導其中的《本地蛋》，去年來台時曾透露不僅被中國封殺，還遭警告「要小心」。他今天接受本報訪問，提到《十年台灣》的創作，直說電影中的5個故事由各導演團隊主導創作，並無既定方向與議題，「各人探討的、想像的範疇及角度也不同，多元地講述他們想像中的十年後台灣」。

曾擔任《十年》總策畫、執導其中《本地蛋》的伍嘉良，去年來台時曾透露被中國封殺，還遭警告「要小心」。（翻攝自臉書）他說香港方的監製，主要在組織及促成整個國際版，致力建構「《十年》的國際平台」，並找合適、有熱誠的當地監製及導演合作，「一方面期望保持香港《十年》的初衷，亦秉承香港《十年》的運作精神，讓導演們的創作團隊主導創作，發揮最大的多元性，也另闢電影於這個時代的可能性」。

《十年台灣》找來5位台灣新銳導演，包括上個月剛以短片《野潮》奪得台北電影獎最佳導演的呂柏勳、以《阿尼》入圍2015年坎城影展的鄒隆娜、憑《波羅蜜的愛》企劃入選坎城創作工作坊的廖克發、2016年柏林編劇新銳營的學員謝沛如，還有曾和鄭有傑聯合執導《太陽的孩子》的勒嘎舒米。伍嘉良表示：「單看導演們的組合，已有其非常獨特及非常豐富的故事，我們期待著成品，相信十分精彩，反思現在，探索未來。」

伍嘉良也提到自己的心情因香港現況感到複雜：「或許不多台灣朋友知道，香港昨天有13位年青人因反對東北發展被法庭加判入牢，明天又有另外3位因佔領公民廣場宣判。」更透露這幾天他也拿著攝影機紀錄「今天」的香港，「若《十年》得到所謂的『成功』，希望業界及朋友們，更理解《十年》的意義在於作品背後的無懼精神；提醒自己，只有這樣走下去，無論是香港版、台灣版或其他地區的版本，才配得上『成功』」。《十年台灣》預計2018年上映。