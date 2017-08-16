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（獨家）港獨片《十年》推台版 台灣囝仔眼中的未來是…

2017/08/16 22:59

導演呂柏勳上個月以《野潮》拿下台北電影獎最佳導演，左為男主角廖博彥。（資料照，記者詹士弘攝）

〔記者許世穎／台北報導〕明確表達港獨立場的爭議片《十年》，前年在香港電影金像獎無懼中國封殺，勇奪最佳電影，引發熱烈迴響。「十年電影工作室」今宣布推出《十年》國際版，其中《十年台灣》集合呂柏勳、鄒隆娜、廖克發、謝沛如和勒嘎舒米5位「台灣囝仔」，以5部短片建構創作者眼中未來的台灣面貌。

曾以短片《野潮》獲獎無數的呂柏勳，是雲林縣口湖鄉鄉民代表之子，上個月也剛憑該片拿下台北電影獎最佳導演。他以《野潮》表現出人與環境的關係，及對家鄉的關心，拍完後發現還有想說的東西，便順水推舟創作《十年台灣》裡的《路半》。

《十年台灣》由多位台灣新導演一同用影像講述當代故事，導演呂柏勳（右一）目前正在拍攝《路半》。（佳映提供）

《路半》以六輕搬到成本更低的國家做出發點，探討鄉下小孩往都市發展的去留問題以及環境污染，他也闡述他個人對於環境汙染的立場，還有未來年輕人到底該留在鄉下，還是要到都市「何去何從」的疑慮。

呂柏勳表示，製片方給予相當自由的創作空間，「創作上都以台灣的大環境為主，主題方面因地制宜」，相較於香港《十年》的政治性，《十年台灣》則著重在生活。據悉，台灣版除了《路半》，其他作品探討了家庭組成的變化、同婚問題、移工小孩，甚至核廢料議題。《十年台灣》預計2018年上映。

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