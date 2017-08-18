T恤穿搭技！小鮮肉男團noovy來示範

〔記者戴佑家／台北報導〕氣溫節節高升，究竟衣服該怎麼穿才能消暑又有型？從日本竄起的新生代台灣男子團體「noovy」透過影片跟讀者分享素色T恤穿搭技巧，透過不同材質（棉料、快乾材質）、細節（剪裁、領型、顏色）和其他單品搭配，即便是簡約基本的T恤也可以為自己在人群中帶來話題。

如果習慣穿著由經典品牌推出、主打高端棉料的常賣款，類似主唱Shawn的白T、短褲加上涼鞋和襪子的組合絕對安全。如果喜歡透過穿搭玩顏色，復古的芥末黃、帶灰的粉色或藍色或是鼓手Mark身上的粉紅桃紅配，都是白色之外的好選擇。而Bass手JK和吉他手Hank則以下半身選擇寬版褲的搭配方式，演繹出2017討論度最高的街頭穿搭趨勢。

另外，高科技用於服裝面料的技術也越來越完整，今年越來越多以吸濕排汗素材為主打，同時兼具時尚設計的單品出現，讓「機能」和「流行」的距離越來越近。年輕帥氣的noovy團員就表示：「原來素色T恤也有那麼多不同選項，很多沒試過的搭法透過T恤表現，沒想到那麼好玩！」

快點進影片看noovy的穿搭示範以及現場即興演出吧！

（記者沈昱嘉攝）

（左一）帶有歲月感的復古色系或極度明亮的鮮豔色的T恤都可以列入今夏必備list。

（左二）加入有趣印花、口號甚至一些刺繡圖樣，都可以為穿著者本身帶來話題。

（左三）落肩的oversize剪裁為素T增加街頭感，只要面料密度高、看來筆挺，就能打造有精神的俐落感。

（右一）即便是吸濕排汗材質，多了幾條裝飾線，馬上拉近機能跟流行的距離。

主唱Shawn

基本的白色素色T恤搭配黑色短褲，加上涼鞋以及棉襪搭配，就是炎熱天氣裡的街頭潮流基本Look！（記者沈昱嘉攝）

Bass手JK

以復古的高腰寬版褲搭配並且將上衣紮進褲頭，街頭流行再進化。（記者沈昱嘉攝）

鼓手Mark

透過明亮感以及面料材質不同的粉色系搭配，翻轉素色T向來給人的安靜低調印象。（記者沈昱嘉攝）

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