（專訪）楊丞琳心疼單親媽吃苦 父驟逝至今未釋懷

楊丞琳在《紅衣小女孩2》裡挑大樑。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕藝人楊丞琳挑大樑演出賣座國片續集《紅衣小女孩2》，片中飾演一名獨自撫養15歲女孩的單親媽媽，和她家庭成長背景不謀而合。提到從小撐起家計的媽媽，楊丞琳坦言，自己出道的前7年都還須媽媽資助生活費，「她一路上吃了很多苦」；但對於沒生活在一起、陌生的父親，4年前的驟逝，仍是她心裡無法釋懷的「執念」。

楊丞琳對父親孤寂離世的心結難解。（記者胡舜翔攝）

楊丞琳14歲時父母離異，媽媽一肩扛起家計和父親留下的債務，「我媽做過好多種工作，也曾到人家裡幫傭」，她也說，自己剛出道時，根本沒賺什麼錢，但媽媽仍鼓勵她追夢，直到現在站穩演藝圈一席地位，媽媽反而還會心疼她太辛苦，甚至不敢花大錢。

「我媽一直很節儉，但我現在會想辦法讓她花我的錢。」楊丞琳舉例，她會鼓勵媽媽去健身房，但媽媽會因為教練費而猶豫，楊丞琳就會說：「你以後若身體不好，請看護照顧更貴。」媽媽考慮之下覺得有理就會接受。

楊丞琳在《紅衣小女孩2》飾演單親媽媽。（記者胡舜翔攝）

楊丞琳在片中因有放不下的「執念」而引鬼入室，談及她現實生活中的「執念」，她坦言是「父親的離世」，她自揭對父親的情感很複雜，兩人生前關係不親，父母離異後都是各自生活、沒有交集，「但是他是一個人在家去世的，這樣淒涼的離開，讓我不忍，也有莫名的自責，但我其實無能為力，因為一直以來是媽媽照顧我長大的。」她心裡始終無法放下這件事，可能等時間久了、更有智慧，或許才有不同的想法。

《紅衣小女孩2》講述工作忙碌的社工師李淑芬（楊丞琳飾），某天接獲一樁虐童案件，正盤查女童母親林美華（高慧君飾）時，突然接到女兒雅婷下午失蹤於校園的消息，心急如焚的淑芬查看學校監視器後，竟發現雅婷跟著一名穿著紅衣、身影詭異的小女孩離去；該片8月25日在台上映。