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黃子佼留守台灣綜藝8個月飛100趟 明二度會孔劉

2017/08/16 21:47

黃子佼主持全新歌唱比賽節目《希望之星》。（友松娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕黃子佼全新歌唱比賽節目《希望之星》十月將於無線台黃金時段正式開播，破天荒結合網路APP直播、電台、電視跨傳媒的新形態選秀節目，這個獲得文化部輔助的創新優質節目，堪稱是台灣電視史上史無前例的大製作！

黃子佼（後排中）主持全新歌唱比賽節目《希望之星》。（友松娛樂提供）

由友松娛樂製作與遊戲龍頭中華網龍聯合製作的新形態歌唱節目《希望之星》，以當今網路直播趨勢而設計整個賽制，從複賽開始，更破天荒與國內三大電台—飛碟、Hit FM聯播網、中廣攜手合作，讓參加複賽的選手從8月15日開始，每周分別在這三個電台的當家DJ包括黃子佼、趙之璧、小祿的廣播節目上進行比賽，並透過網路直播讓全民票選出決賽優勝者。

行程滿檔的黃子佼，因為工作往返台灣、中國，自認把飛機當車子，他透露年初至今8個月已飛了100趟飛機。對於這個籌備近一年的新形態歌唱比賽節目，則抱以高度期待，他表示：「前兩季奔波亞洲各城市，今年我第三季的工作規畫就是留守台灣接下《希望之星》這個直播無線台電視節目，特別感謝三大電台的傾力支持一起為它暖身，很高興能為尋找音樂圈下一個希望之星而努力！」

黃子佼（後排中）主持全新歌唱比賽節目《希望之星》。（友松娛樂提供）

明天黃子佼也將主持當紅韓星孔劉來台代言手機活動，到時會與孔劉有什麼互動驚喜？他透露：孔太太們請放輕鬆，此次是手機活動，比較不能像上次粉絲見面會專場玩那麼多梗，只能簡單訪問交流，其實大家能再次看到老公應該就很開心滿足了。

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