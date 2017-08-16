黃子佼接新選秀節目 總冠軍撈百萬獎金

黃子佼在廣播節目讓選秀參賽者直播秀歌藝。（友松娛樂提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕黃子佼入圍第52屆廣播金鐘流行音樂節目主持人獎，他主持的電視節目《全球中文音樂榜上榜》、《創藝多腦河》製作單位也都有報名，黃子佼表示，｢很感謝過去評審對我的厚愛，參與這麼多次，已經滿足！」他希望有獎大家拿，自己保持平常心。

黃子佼在廣播節目讓選秀參賽者直播秀歌藝。（友松娛樂提供）他也宣布接下全新歌唱比賽節目《希望之星》，10月將於無線台週末黃金時段開播，節目獲得文化部輔助，將結合網路APP直播、電台、電視做出跨傳媒的新形態選秀，因總冠軍獎金上看百萬，海選就吸引千名參賽者報名，目前還在複賽階段。他說：「很高興能為尋找音樂圈下一個希望之星而努力！」

前兩季他工作量滿檔，奔波亞洲各個城市，「旅行社告訴我，剛好是今年搭飛機第100班次！」但他再累也甘之如飴，週四將主持孔劉代言台灣品牌手機記者會，他笑說：｢前陣子有夢見他，再次同台很榮幸！」

與孔劉會有甚麼互動驚喜？黃子佼說：｢孔太太們請放輕鬆，此次是手機活動，和周明璟搭配雙語主持服務客戶，比較不能像上次粉絲見面會專場玩那麼多梗，只能簡單訪問交流，主要還是聯手替台灣品牌好好行銷，其實大家能再次看到老公應該就很開心滿足了。」