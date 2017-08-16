Sandy向神明許願「輕鬆錄影」 下秒苦差事上門

Sandy（右）與魏如昀錄影過程一直牽手放閃。（TVBS提供）

〔記者林俐瑄／台北報導〕「Sandy」吳姍儒與魏如昀一起到日本高知錄《閨蜜愛旅行》，兩人探訪清幽的高知五台山竹林寺，Sandy竟然許願「希望外景錄影能輕鬆一點，不要流太多汗」，結果一出寺廟，製作單位就請兩人搭帳棚、親手準備晚餐，Sandy崩潰蹲在地上：「那我剛剛許的願是有什麼用！」

Sandy聽到魏如昀替她寫的歌， 感動到眼眶泛淚。（TVBS提供）

魏如昀自願搭帳篷，誇口自己在13歲時拿過女童軍證書，Sandy虧：「也太久以前了吧！」自稱小廚娘的Sandy在生火階段就卡關，魏如昀不斷幫倒忙，不僅把洗乾淨的菜放在髒桌子上，還把魚烤焦，讓Sandy氣到對她發飆：「你回去搭帳篷！你真的很不適合待在廚房！」原來平時相處，魏如昀就常發生這類很ㄎㄧㄤ的狀況，年紀小的Sandy反而像姊姊，常常要照顧她。

《閨蜜愛旅行》Sandy（左）挑戰野炊任務，魏如昀卻一直幫倒忙。（TVBS提供）

昨天是Sandy生日，魏如昀算準時間，在錄影時為她慶生，魏如昀說，因為Sandy什麼都有，禮物很難送，苦惱一個月，決定寫歌送她，歌詞內提到「祝你生日快樂，祝你永遠都像現在一樣快樂」、「你就像我們的小太陽，我要對你說我愛你」，Sandy聽了感動到眼眶泛淚，但因為個性太ㄍㄧㄣ，所以在鏡頭前忍住眼淚，打算睡覺前再好好地哭一場。

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