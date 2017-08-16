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首頁 > 婉君推

（影音）胡歌放暑假出席小香活動 提到重當學生感想是...

2017/08/16 21:19

周迅今晚快閃出席「香奈兒嘉柏麗香水」活動派對。（香奈兒提供）〔記者邱巧貞／北京報導〕香奈兒上個月甫於巴黎東京宮舉行全新「香奈兒嘉柏麗香水」全球上市發表會，今晚特別將場景拉到北京民生美術館，重現一場充滿感官與嗅覺的體驗旅程。

超模劉雯穿著香奈兒最新工坊系列出席活動，大秀修長美腿。（香奈兒提供）中國香奈兒形象大使周迅、胡歌與名模劉雯等人皆出席活動，近來婚變流言頻傳的周迅，現身派對現場笑臉迎人，不過採取快閃模式不接受媒體訪問；先前宣告赴美進修的胡歌提到現在正在放暑假，而自己記憶中最難忘的味道，是在秋天雨後的上海街道，很多楓樹落葉混著潮濕空氣的氣味，他認為香味代表一個人對生活的態度，體現一個人的品味，而他偏愛淡雅一點的味道，像是蔚藍大海般的清新氣息。至於在校時被拍到生活近照在網路瘋傳，胡歌笑說：「現在巴不得躲起來。」被問到是否適應學校生活？他說：「年紀大了，再做學生，肯定沒有那麼容易適應學校生活。」

奈兒暌違15年全新創作的女性香水「香奈兒嘉柏麗香水」５０ｍｌ／４３６０元，１００ｍｌ／６２７０元。（記者邱巧貞攝）「香奈兒嘉柏麗香水」是香奈兒暌違15年全新創作的女性香水，品牌專屬調香師奧利維耶‧波巨（Olivier Polge）將香奈兒女士人格特質中最鮮明的「反叛不羈」，透過香調加以詮釋，此款香水直接以香奈兒女士本名—「嘉柏麗GABRIELLE」命名，向這位大膽、狂妄不羈的創辦人致上最高敬意。

調香師奧利維耶波巨選用依蘭依蘭、茉莉花與橙花，並揉合於格拉斯的晚香玉進行創作，不僅加強了茉莉花的香氛勁度，運用白麝香調整依蘭依蘭的調性，以柔和的檀香木來強化晚香玉溫潤香調，並以柑橘皮揉合葡萄柚及黑加侖香氣來提升橙花的清新氣息。香水瓶蓋呈現猶如金銀箔片交織的雅緻色彩。（記者邱巧貞攝）

此外，香奈兒在香水瓶身亦投入許多心血設計。以火與沙的結合為概念，將蘇打灰與萊姆和碎玻璃混合，在高溫下燒製，鑄造成形。中國男星胡歌現在正放暑假，他透露喜愛清新的香水調性。（香奈兒提供）

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