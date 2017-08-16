Wanna One才出道10天 打敗EXO、少時奪冠

Wanna One挾帶超高人氣出道。（翻攝自Wanna One IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓團體「Wanna One」由節目《PRODUCE 101》第二季中選出的11名練習生所組成，台灣出身的賴冠霖也是其中一員，團員們在比賽期間就累積了大量的人氣，出道之後的影響力更是不容小覷，日前他們帶著新專輯出道，短短10天就奪得冠軍，打敗許多重量級前輩，隊長尹智聖更是感動到淚崩。

隊長尹智聖感動落淚。（擷取自YouTube）「Wanna One」於本月7日正式出道，帶著首張專輯「1X1＝1（TO BE ONE）」闖盪歌壇，短短10天的時間就在音樂節目《Show Champion》中奪得冠軍，打敗了少女時代、EXO、WINNER等A咖前輩，聽到結果團員們都掩嘴露出不可置信的表情，並高興的相互擁抱，台下粉絲尖叫聲不絕於耳，可見他們的超高人氣，團員們也紛紛致詞表達感謝，並實現與粉絲的承諾，全體團員在台上下跪行大禮，隊長尹智聖更是哭到妝花，感動的說「我們能得到這個獎，都是托Wannable（粉絲名）的福」。