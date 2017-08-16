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Sandy爆走！ 節目中大嗆我就是公主

2017/08/16 20:22

Sandy（左）挑戰野炊任務，魏如昀卻一直幫倒忙。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕Sandy吳姍儒與魏如昀隨 TVBS《閨蜜愛旅行》一起到日本高知旅遊，此次節目更設定野炊挑戰，不料卻讓Sandy當場嗆聲要當公主不願屈服。

兩人探訪清幽的高知五台山竹林寺，謹慎地遵循日本文化，洗手後參拜許願，Sandy竟然許願希望外景錄影能輕鬆一點，不要流太多汗，結果一出寺廟就看到製作單位準備的睡袋、急救箱，要求她們自己搭帳棚、親手準備晚餐，Sandy崩潰的蹲在地上說：「那我剛剛許的願是有什麼用！」最後她對著鏡頭撂狠話說：「既然要露營就來吧，我今天一定要向大家證明，我其實是個公主！」雖然她對製作單位嗆聲自己要當「公主」，但最後還是只能乖乖地妥協到深山中挑戰任務。

Sandy（左）與魏如昀挑戰野炊。（TVBS提供）

來到號稱日本天國美景的天狗高原，兩人要在雲霧間挑戰野炊露營的任務，自稱小廚娘的Sandy一開始就在生火階段卡關，在旁打下手的魏如昀不斷幫倒忙，不僅把洗乾淨的菜放在髒桌子上，還把魚烤焦，讓Sandy氣到對她發飆：「你回去搭帳篷！你真的很不適合待在廚房！」

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