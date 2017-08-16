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首頁 > 婉君推

（圖多）孫其君「事後照」曝光！裸身熟睡手伸進內褲

2017/08/16 20:20

孫其君在寫真書中，裸上身沉沉入睡，手還不自覺伸進內褲裡，令人充滿遐想。（希望娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕有「小太陽」封號的新生代小鮮肉孫其君，最近推出旅遊圖文寫真書《孫其君的海岸自由式》，前不久他在海邊大膽全裸奔跑的養眼照片曝光後，水蜜桃翹臀引起熱烈討論；今天再放送另一款「女友視角」的房間「事前照」與「事後照」，讓粉絲看得臉紅心跳，噴鼻血程度完全不輸寫真裸不露點的宥勝。

孫其君在寫真書中，穿著緊身內褲，配上超強力電眼，想像空間無限。（希望娛樂提供）

《孫其君的海岸自由式》收錄二十款180張全彩寫真照片加心情寫照，特地前往花蓮、澎湖取景。孫其君裸身入鏡當地鮮少人知的私密瀑布景點，拍攝時才10度，凍出他精實的好身材。其中一款「事前照」，只見孫其君穿著緊身內褲，配上超強力電眼，想像空間無限；另一張「事後照」他則裸上身沉沉入睡，手還不自覺伸進內褲裡，令人充滿遐想。

孫其君在寫真書中，穿著緊身內褲，露出結實翹臀。（希望娛樂提供）

談到戀情，孫其君苦笑說：「現在是空窗期。」透露談戀愛時不喜歡搞花招，反而偏好天天和女友膩在一起，後來工作逐漸忙碌，常抽不出空陪伴對方，數段戀情因此無疾而終，眼見近年分手後的3位舊愛都結婚了，他也被友人封為「倒數第二個男友」，他表示，自己只能調整心態，希望早日擺脫愛情魔咒。

孫其君將推出旅遊圖文寫真書《孫其君的海岸自由式》。（希望娛樂提供）

出版社也宣布新書將於明（8/17）天全台書局通路開放上架，也規劃9/3下午2點半在台北誠品敦南舉辦《孫其君的海岸自由式》簽書會，邀粉絲現場驗證青春肉體。

孫其君的寫真書特地前往花蓮、澎湖取景。（希望娛樂提供）孫其君前不久在海邊大膽全裸奔跑的養眼照片，水蜜桃翹臀引起熱烈討論。（希望娛樂提供）孫其君前不久在海邊大膽全裸奔跑的養眼照片，水蜜桃翹臀引起熱烈討論。（希望娛樂提供）新生代小鮮肉孫其君有「小太陽」封號。（希望娛樂提供）

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