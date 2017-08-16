王祖賢非聶小倩第一人選 導演原欽點的是「她」
2017/08/16 20:50
王祖賢飾演的聶小倩是影壇經典。（翻攝自王祖賢臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕經典港片《倩女幽魂》描述女鬼「聶小倩」與書生「寧采臣」間淒美的愛情故事，此片也讓主角張國榮和王祖賢在影壇立下不可超越的地位，但當時擁有偶像外表的王祖賢並不是聶小倩的第一人選，而是因她積極爭取才得到演出機會。
張國榮（左）與王祖賢因《倩女幽魂》大放異彩。（翻攝自微博）據《聯合報》報導，《倩女幽魂》最初由樂蒂及趙雷主演，而導演徐克決心要重拍這部電影，他心中的小倩因是要色誘男人的女鬼，雖柔情但要兼具性感，他最初看中的人選是日本巨星中森明菜，可惜對方並未答應，他便把目標轉向當時還未成為張學友妻子的羅美薇，但她因時間無法配合而作罷，而徐克認為太高太現代化的王祖賢積極爭取這個角色，才有了無人可取代的經典小倩。
張學友妻子羅美薇曾是聶小倩的人選。（翻攝自微博）《倩女幽魂》在香港及台灣皆造成莫大的轟動，尤其是在台灣還奪得了年度華語片票房第三級，張國榮曾笑說王祖賢每次拍浪漫戲碼時總會出現鬥雞眼，害他不小心笑場，此片爆紅後王祖賢又接拍多部女鬼片，本來是小倩人選的羅美薇之後甚至還在王祖賢主演的《畫中仙》中飾演配角，而《倩女幽魂》也成為王祖賢從影後最滿意的作品。
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