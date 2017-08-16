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首頁 > 婉君推

日女星愛女想出道遭反對 找上同父異母姊姊商量

2017/08/16 19:49

鈴木保奈美的18歲大女兒探路演藝圈。（攝攝自日網so-net）

〔記者羅子欣／綜合報導〕日本女星鈴木保奈美1991年憑《東京愛情故事》打開知名度，1994年閃嫁汽車播報員，卻在3年後離婚，隔年帶球嫁石橋貴明，後來又生了2個女兒，為專心照顧孩子從此淡出演藝圈，現在3名女兒分別已經18、16、14歲，較不需要她操心，因此這2年她較頻繁出現在螢幕上，回歸戲劇圈，最近在拍日劇《即使愛，也有秘密》。

石橋貴明與前妻所生的女兒石橋穗乃香。（翻攝自ORICON NEW）

據日媒《女性SEVEN》周刊報導，她的大女兒受到爸媽的影響，也有意走上星途，但石橋貴明和鈴木保奈美都反對，因此她轉向同父異母的姊姊石橋穗乃香諮詢，想從她那邊吸收一些建議，27歲的石橋穗乃香很早就跟著爸爸腳步出道，但因為無法諒解父親離婚兩週後便再婚，一度無法原諒對方，後來父女才逐漸恢復感情，但仍不與保奈美有接觸，不過素未謀面的妹妹突然找上她，她也未拒絕對方，據悉雙方互動不錯，但保奈美的大女兒能否順利出道，應還是要看星父母的臉色。

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