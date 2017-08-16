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《花甲》阿瑋轉大人 喚醒女孩內心勇敢小飛象

2017/08/16 19:34

嚴正嵐擔任小飛象系列服飾形象大使。（ROCKCOCO提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕嚴正嵐在演藝圈載浮載沉10年，中途還曾當了兩年專職吉他老師，直到前陣子因演出《花甲男孩轉大人》中，外表中性的女孩「阿瑋」而一夕爆紅。一路堅持到現在，她都以「那些讓你傷心的事物，總會讓你高飛」的樂觀態度面對，潮流女裝ROCKCOCO相中嚴正嵐努力且不屈服的勇氣與毅力，邀請她擔任2017年迪士尼家族的勇氣代表—「DUMBO」小飛象系列服飾形象大使。

嚴正嵐擔任小飛象系列服飾形象大使。（ROCKCOCO提供）

嚴正嵐以《花甲》裡充滿義氣的「阿瑋」，來詮釋小飛象一步一腳印因「憨膽」而突破難關，最終翱翔天際之形象，藉此喚醒每個住在女孩們內心深處的勇敢小飛象，用自有的勇氣與自信分子來面對迎面而來的所有挑戰，「Don't just fly, soar!」別只是飛，而是要展翅翱翔。

嚴正嵐擔任小飛象系列服飾形象大使。（ROCKCOCO提供）

有別於在戲中的阿瑋總是穿著T-SHIRT、帽T，嚴正嵐演繹該品牌特別為她量身打造的「文青小清新」及「酷潮率性」兩種迥異的形象。形象拍攝時，嚴正嵐時而俏皮的吹著泡泡、拿著吉他一派輕鬆的模樣，時而踩上滑板、握著麥克風，一副街頭酷妹的神情，可以任意切換兩種截然不同的姿態，不得不讓現場工作人員讚嘆她的表演天份，演什麼像什麼。

嚴正嵐擔任小飛象系列服飾形象大使。（ROCKCOCO提供）嚴正嵐擔任小飛象系列服飾形象大使。（ROCKCOCO提供）嚴正嵐擔任小飛象系列服飾形象大使。（ROCKCOCO提供）

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