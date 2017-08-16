Lulu「蜜大腿」太誘人 半夜蟑螂爬上身當場崩潰

Lulu常在節目上不計形象搞笑，受到不少粉絲的喜愛。（翻攝自Lulu臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕Lulu（黃路梓茵）憑著伶俐的口條、不做作的風格，深受大批粉絲喜愛。最近將推出新專輯《美小鴨》的她，去年發行的《腿之歌》還讓人記憶猶新，想不到她在歌詞中樂觀高唱自己擁有的一雙「蜜大腿」，現實生活真的吸引到蟑螂前來，讓她當場崩潰：「太噁心了！我真的快瘋了！」

Lulu在臉書上透露，半夜練寫字時，有蟑螂爬上她大腿。（翻攝自Lulu臉書）

Lulu螢光幕前好動調皮，但私底下卻喜歡靜態活動，沒事就會拿起筆來練字，今天（8/16）她在臉書上透露，半夜正在練字，所寫的內容為：「張牙舞爪的人，往往是很脆弱的。因為真正強大的人，是自信的，自信就溫和，溫和就會堅定。」豈料才剛寫下句點，就驚覺大腿早已經有一隻蟑螂爬上了自己的大腿，讓她大叫：「發覺自己就是張牙舞爪的人⋯堅定個鬼！」

Lulu常在節目上不計形象搞笑，受到不少粉絲的喜愛。（翻攝自Lulu臉書）

當晚Lulu並沒有抓到那隻蟑螂，只能等到今天跑完宣傳行程後，才能回家「徹底消滅」。粉絲看了紛紛嚇她：「如果看到一隻蟑螂....就表示還有千千萬萬隻蟑螂…」讓她哭喊：「我真的死定了！」也有人拿她《腿之歌》的歌詞開玩笑說：「因爲LuLu的大腿是蜜大腿阿！蟑螂想嚐嚐看。」她崩潰再回：「不准牠愛蜜大腿！」