限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

龍俊亨謝潘瑋柏認抄襲 韓網友酸爆：中國人就裝死

2017/08/16 21:13

龍俊亨（左）透過公司表示對潘瑋柏方承認歌曲抄襲並致歉一事感到欣慰。（合成圖，翻攝自《日刊體育》、記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由潘瑋柏和「Mix Creative」成員房振剛共同創作的新歌《失眠》，因抄襲韓團「Highlight」成員龍俊亨的創作，發行短短幾日緊急下架，龍俊亨15日得知房振剛公開承認抄襲並且道歉後，透露自己對此深感欣慰，意外引起南韓網友藉機開酸中國抄襲SOP是「拿來抄、裝沒事、繼續用」。

《失眠》副歌部分與龍俊亨2014年在「Show Time─Burning the BEAST」中演唱的自創曲高度相似。房振剛14日發表聲明，稱自己是韓團Beast（Highlight前身）的忠實粉絲，聽了Beast的歌曲後，在譜曲過程中無意識引用了部分音律，對於發生抄襲此事深感歉疚，華納音樂也表示會將該首歌曲數位音源儘速下架，以示負責。昨龍俊亨所屬經紀公司Around US聲明：「感謝你們承認錯誤，第一時間向我方道歉，我們將對侵權事宜採取相關措施，力求維護龍俊亨的權益。」

南韓網友對此意見不一，紛紛留言：「做錯事情能認錯很了不起，過去我們國家標準模糊，90年代、00年代承認抄襲的案例幾乎沒有」、「要是中國就直接拿去用，假裝沒這回事」、「現在是被害者還要向加害者致謝嗎？不過還好沒有死不認錯」、「品性很好的Highlight，很溫暖的結局」、「辛苦了，俊亨」。

乍看龍俊亨「感謝」抄襲者肯承認一事頗為荒謬，實是近年南韓受侵權的案例層出不窮，最大宗屬中國實行限韓令後，不買版權直接拷貝綜藝節目，如《明星的誕生》抄襲《Produce 101》、《中國有嘻哈》抄襲《Show me the money》、《中餐廳》抄襲《尹食堂》、《親愛的客棧》抄襲《孝利家民宿》，也難怪遇到台灣藝人發表道歉聲明時，居然會「深感欣慰」。

南韓網友意見褒貶不一。（翻攝自Naver）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
想生情夫孩子逼死老公 多香子驚傳性愛照外流！ 想生情夫孩子逼死老公 多香子驚傳性愛照外流！
2017/08/16 13:48
大亨3女人齊聚英國爭寵 凸肚小三最威風 大亨3女人齊聚英國爭寵 凸肚小三最威風
2017/08/16 15:30
這國家停電趁火打劫 鄭弘儀讚台灣人良善 這國家停電趁火打劫 鄭弘儀讚台灣人良善
2017/08/16 15:51
賈靜雯曬咘咘挨批 吃屎名嘴酸「又老又過時」 賈靜雯曬咘咘挨批 吃屎名嘴酸「又老又過時」
2017/08/16 19:05
《請回答》正善派圓滿了！ 柳俊烈♥惠利戀愛ing 《請回答》正善派圓滿了！ 柳俊烈♥惠利戀愛ing
2017/08/16 17:26
無懼中國封殺！爭議片《十年》催生台灣版 無懼中國封殺！爭議片《十年》催生台灣版
2017/08/16 15:19
Angelababy出浴 80萬網友搶看女神素顏 Angelababy出浴 80萬網友搶看女神素顏
2017/08/16 14:00
《甘味》女星驚傳息影 親闢謠「等待也是磨練」 《甘味》女星驚傳息影 親闢謠「等待也是磨練」
2017/08/16 18:37
痛曝平鑫濤未失智照片 瓊瑤自我遭吞沒 痛曝平鑫濤未失智照片 瓊瑤自我遭吞沒
2017/08/16 14:54
黑人結婚禮金還沒拆 徐薇虧：你這麼有錢 黑人結婚禮金還沒拆 徐薇虧：你這麼有錢
2017/08/16 18:46
王祖賢非聶小倩第一人選 導演原欽點的是「她」 王祖賢非聶小倩第一人選 導演原欽點的是「她」
2017/08/16 20:50
怒轟台電中油 周玉蔻：養了尸位素餐的人扯後腿 怒轟台電中油 周玉蔻：養了尸位素餐的人扯後腿
2017/08/16 17:27
龍俊亨謝潘瑋柏認抄襲 韓網友酸爆：中國人就裝死 龍俊亨謝潘瑋柏認抄襲 韓網友酸爆：中國人就裝死
2017/08/16 21:13
王瞳親到無法自拔 自爆親密戲都自己加 王瞳親到無法自拔 自爆親密戲都自己加
2017/08/16 15:18
假面賢母！裘莉謊稱愛烹飪 連煎蛋都不會 假面賢母！裘莉謊稱愛烹飪 連煎蛋都不會
2017/08/16 21:34
雙J巧搭同班機 周杰倫聞Jolin微嘆氣 雙J巧搭同班機 周杰倫聞Jolin微嘆氣
2017/08/16 17:21
黃子佼征戰廣播金鐘主持人獎 Gigi謝吳建恆照顧「賤內」 黃子佼征戰廣播金鐘主持人獎 Gigi謝吳建恆照顧「賤內」
2017/08/16 17:07
（影音）莫文蔚內褲外穿 緊拴洋尪「他很爽」 （影音）莫文蔚內褲外穿 緊拴洋尪「他很爽」
2017/08/16 15:10
秀智愛喝這款咖啡 1杯8元登台開賣 秀智愛喝這款咖啡 1杯8元登台開賣
2017/08/16 19:22
黃子佼入圍廣播主持人獎落淚 高呼：做電台值得了 黃子佼入圍廣播主持人獎落淚 高呼：做電台值得了
2017/08/16 17:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.