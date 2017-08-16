龍俊亨謝潘瑋柏認抄襲 韓網友酸爆：中國人就裝死

龍俊亨（左）透過公司表示對潘瑋柏方承認歌曲抄襲並致歉一事感到欣慰。（合成圖，翻攝自《日刊體育》、記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由潘瑋柏和「Mix Creative」成員房振剛共同創作的新歌《失眠》，因抄襲韓團「Highlight」成員龍俊亨的創作，發行短短幾日緊急下架，龍俊亨15日得知房振剛公開承認抄襲並且道歉後，透露自己對此深感欣慰，意外引起南韓網友藉機開酸中國抄襲SOP是「拿來抄、裝沒事、繼續用」。

《失眠》副歌部分與龍俊亨2014年在「Show Time─Burning the BEAST」中演唱的自創曲高度相似。房振剛14日發表聲明，稱自己是韓團Beast（Highlight前身）的忠實粉絲，聽了Beast的歌曲後，在譜曲過程中無意識引用了部分音律，對於發生抄襲此事深感歉疚，華納音樂也表示會將該首歌曲數位音源儘速下架，以示負責。昨龍俊亨所屬經紀公司Around US聲明：「感謝你們承認錯誤，第一時間向我方道歉，我們將對侵權事宜採取相關措施，力求維護龍俊亨的權益。」

南韓網友對此意見不一，紛紛留言：「做錯事情能認錯很了不起，過去我們國家標準模糊，90年代、00年代承認抄襲的案例幾乎沒有」、「要是中國就直接拿去用，假裝沒這回事」、「現在是被害者還要向加害者致謝嗎？不過還好沒有死不認錯」、「品性很好的Highlight，很溫暖的結局」、「辛苦了，俊亨」。

乍看龍俊亨「感謝」抄襲者肯承認一事頗為荒謬，實是近年南韓受侵權的案例層出不窮，最大宗屬中國實行限韓令後，不買版權直接拷貝綜藝節目，如《明星的誕生》抄襲《Produce 101》、《中國有嘻哈》抄襲《Show me the money》、《中餐廳》抄襲《尹食堂》、《親愛的客棧》抄襲《孝利家民宿》，也難怪遇到台灣藝人發表道歉聲明時，居然會「深感欣慰」。

南韓網友意見褒貶不一。（翻攝自Naver）