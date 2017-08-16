微熱山丘計畫開設觀光園區 2021年開幕

微熱山丘位於信義A9的To Go專櫃，由兩位設計師西川拓Nishikawa Taku與堂園有的Dozono Yuteki所率領之日本SAND建築設計團隊設計，打造優雅、閒適的空間氛圍 。（記者凃盈如攝）〔記者凃盈如／台北報導〕精緻鳳梨酥伴手禮品牌微熱山丘，首次跨出獨立店，於百貨公司開設To Go專櫃，首間櫃位落腳新光三越信義店A9 1樓，接著將陸續於新光三越台中中港店、台南西門店開幕。品牌創辦人許銘仁表示，受到被新光三越「生活提案」取向打動，希望藉此讓更多消費者，認識帶有台灣特色的品牌糕點，未來除了規劃與日本帝國飯店首席甜點師Kanjiro Mochizuki望月完次郎合作，打造盒裝甜點，更規劃於南投開設觀光園區，希望能夠用自己的語言，「還原台灣之美」。

微熱山丘創辦人許銘仁。（記者凃盈如攝）許銘仁聊起台灣之美，展現了充分的理想型。他認為，品牌需要能夠表現「時代感」，且與時俱進，微熱山丘的任務之一，就是不斷賦予傳統糕點新生命。譬如，與世界甜點主廚合作的計畫，除了豐富了商品項目，更將以嶄新的手法詮釋台灣在地滋味。至於可望於2021年於南投開幕的品牌觀光園區，目前團隊正規劃造林，將種植台灣原生種植栽，如樟樹、茄苳、楓香、流蘇、光蠟樹等等；整片森林將搭配造景及嚴選店家，一步步還原許銘仁心中的台灣之美。