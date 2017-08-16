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（影音）香奈兒暌違15年香氛鉅作 北京美術館重現夢幻花香

2017/08/16 18:10

地面上貼印著香奈兒女士最喜愛的經典名言，讓賓客穿梭其中。（記者邱巧貞攝）〔記者邱巧貞／台北報導〕香奈兒上個月甫於巴黎東京宮舉行全新「香奈兒嘉柏麗香水」全球上市發表會，今日特別將巴黎場景拉到北京的民生現代美術館，重現一場充滿感官與嗅覺的體驗旅程。

奈兒暌違15年全新創作的女性香水「香奈兒嘉柏麗香水」５０ｍｌ／４３６０元，１００ｍｌ／６２７０元。（記者邱巧貞攝）「香奈兒嘉柏麗香水」是香奈兒暌違15年全新創作的女性香水，品牌專屬調香師奧利維耶‧波巨（Olivier Polge）將香奈兒女士人格特質中最鮮明的「反叛不羈」，透過香調加以詮釋，此款香水直接以香奈兒女士本名—「嘉柏麗GABRIELLE」命名，向這位大膽、狂妄不羈的創辦人致上最高敬意。

活動現場精心設置鏡面反射空間，輔以地面上香奈兒女士最喜愛的經典名言，讓賓客穿梭其中。巨型懸吊的移動式裝置藝術猶如模擬香水瓶在光線照射下散發的絢麗光芒，讓人彷彿沉浸在金色的香水世界中。接著來到一個全部漆黑的空間觀賞由3D全息投影搭配音樂所創造出的白色花束與香水瓶身影片。香水瓶蓋呈現猶如金銀箔片交織的雅緻色彩。（記者邱巧貞攝）

「香奈兒嘉柏麗香水」調香師奧利維耶‧波巨創造出一種他心中理想的「夢幻花朵」作為香氛組成素材，奧利維耶波巨選用依蘭依蘭、茉莉花與橙花，並揉合於格拉斯的晚香玉進行創作，不僅加強了茉莉花的香氛勁度，運用白麝香調整依蘭依蘭的調性，以柔和的檀香木來強化晚香玉溫潤香調，並以柑橘皮揉合葡萄柚及黑加侖香氣來提升橙花的清新氣息。巨型懸吊的移動式裝置藝術猶如模擬香水瓶在光線照射下的絢麗光芒，讓人彷彿沉浸在金色的香水世界中。（記者邱巧貞攝）活動現場精心設置鏡面反射空間，（記者邱巧貞攝）

此外，香奈兒在香水瓶身亦投入許多心血設計。以火與沙的結合為概念，將蘇打灰與萊姆和碎玻璃混合，在高溫下燒製，鑄造成形。香水瓶蓋打造方形斜角設計，進行拋光及鋁材陽極氧化處理，呈現猶如金銀箔片交織的雅緻色彩，最後於 每個瓶蓋上刻印CHANEL經典標誌；香水包裝盒以雙色燙金設計呈現，顏色既非金色也非銀，其靈感來自於香奈兒文化典藏部門 （heritage department） 中保存的高級訂製服布料。

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