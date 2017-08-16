懶理余文樂罵戰 陳冠希曬女萌照轉移注意力

陳冠希（左）14日狠酸余文樂潮牌抄襲。（合成圖，翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕36港星陳冠希近日留言狠酸余文樂潮牌抄襲，並砲轟「悲哀，新時代的奴隸」，對方立馬以「最好的報仇就是成功」回擊，兩人過去恩怨再被提起，對面余文樂的反擊，陳冠希貼出女兒萌照，意圖轉移眾人注意力。

陳冠希2003年傳出與余文樂同時追求「阿嬌」鍾欣潼，兩人曾在頒獎典禮後台差點大打出手，14年後雙方各自發展，除了擁有自己的潮牌，感情上也有了歸屬，陳冠希14日突在余文樂合作的潮牌設計師IG中，連續留言「悲哀」、「新時代的奴隸」、「對兄弟你感到難過遺憾」、「不過每個人都需要過活」，擺明攻擊該品牌，余文樂看到後，在個人IG寫下「面對著攻擊你的人」，還貼出寫有「最好的報仇就是成功」的圖片，大氣回應陳冠希的批評。

陳冠希懶理余文樂罵戰，噴父愛貼出女兒萌照，意圖轉移注意力。（翻攝自Instagram）面對余文樂的反擊，陳冠希似乎已懶理一切罵戰，今化身「曬娃魔人」，貼出女兒正面照，5個多月的Alaia，對著鏡頭微微甜笑，嘴巴還吐著口水泡泡，Q萌表情，瞬間融化許多網友，也被虧「當了爸爸就是不一樣」、「女兒奴」。 陳冠希當爸後，已有「曬娃魔人」封號。（翻攝自Instagram）