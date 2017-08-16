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竇智孔挑戰密室逃脫 邀劉亮佐「兩家子組隊」

2017/08/16 17:33

劉亮佐（左）與劉珊珊、郭耀仁等人參與密室逃脫。（故事工廠提供）〔記者吳志偉／台北報導〕夢田文創、故事工廠繼《男言之隱》後再度推出舞台劇《莊子兵法》，由竇智孔、劉亮佐等人主演，全劇以莊子哲學思想為題，密室遊戲為引，被網友譽為是舞台劇版的《天黑請閉眼》，情節相當燒腦。

竇智孔（左）與吳定謙體驗密室逃脫。（故事工廠提供）今（8/16）天竇智孔、劉亮佐率演員劉珊珊、李劭婕、郭耀仁、林東緒、吳定謙等演員挑戰「智慧獵人密室逃脫〈CONE控制獄〉」，體驗劇中密室闖關挑戰的情境，這是他們第一次參與密室逃脫的活動，參與前每個人都擔心劇組會不會藏什麼「暗樁」來嚇唬他們。限時90分鐘的密室闖關遊戲，他們只花了85分20秒就闖關成功，劉亮佐氣定神閒、竇智孔積極行動力帶領隊友一一完成三大關卡解謎，闖關完成後，兩人笑說：「以後可以兩家子組對來挑戰。」

闖關的第一關關卡，眾人戴上VR眼鏡，身體被白幕給困住，也讓劉亮佐嚇一跳，以為是有白煙，竇智孔則說，自己一直猜想是不是其他五個人被綁住了，自己要趕緊解題去救其他組員。遊戲一開始，解說員說明將會進行一場「記憶刪除手術」，也讓兩人嚇得說：「如果把記憶刪除，忘記劇本就完蛋了。」劉亮佐（右三）與竇智孔（中）率《莊子兵法》舞台劇演員參與密室逃脫遊戲。（故事工廠提供）

劉亮佐回想，兒子曾經跟他分享完密室遊戲的樂趣，此次自己挑戰完後，發現密室遊戲裡，有各種角度，各種線索，雖然可以一個人去找各種可能性，但卻需要謙卑地去跟其他隊友討論；竇智孔則笑說：「兩人個性特性適合在一起闖關，一個謹慎解謎，一個行動力迅速。」而李劭婕和郭耀仁則被虧是老鼠屎，竇智孔虧：「一個駕照沒考過，配上一個台大的，難怪破不了。」

莊子兵法》9月中起在新北藝文中心演出，購票詳洽兩廳院售票系統。（購票連結：https://goo.gl/7XGUwX

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