黃子佼入圍廣播主持人獎落淚 高呼：做電台值得了

黃子佼。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦的「第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會」，今邀請廣播名人包括馬克、喬治、瑪麗、吳建恆、Gigi林如琦等人公布完整入圍名單。其中廣播名人黃子佼、馬世芳各自以節目《哥哥妹妹有意思之哥哥露兩點》、《音樂五四三》入圍流行音樂節目主持人獎，雙方將於廣播主持人的戰場上廝殺，而遠在中國工作的黃子佼接到好消息直呼「剛剛不小心落下男兒淚」。

馬世芳。（資料照，記者胡舜翔攝）

黃子佼跨足電視圈和廣播圈，平時工作忙碌如陀螺般運轉，今天廣播入圍名單一出，黃子佼不小心落下男兒淚，「手機響個不停，喜訊不斷，做電台的辛苦值得了」，黃子佼表示做電台的投資報酬率真的不高，那種決心不足為外人道，而外人也可能不知道，認為自己覺得勝算不大，對手都很強，有入圍就很感動，會繼續堅持做電台，有決心撐下去的。

資深廣播人馬世芳以廣播節目《音樂五四三》入圍，縱使節目已悄悄結束，之前馬世芳說「我原本以為可能會在這個節目度過餘生，卻意外接到了新的功課。」文字間透露有新的工作等著他，這次入圍主持人獎將和黃子佼決戰，精彩可期。