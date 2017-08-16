《請回答》正善派圓滿了！ 柳俊烈♥惠利戀愛ing

《Dispatch》直擊3月時惠利（左）、柳俊烈在湖邊甜蜜約會。（翻攝自Dispatch）

〔記者陳立妍／綜合報導〕23歲的南韓女星惠利，前年因主演夯劇《請回答1988》創人氣高峰，劇中她和朴寶劍、柳俊烈陷入三角戀，最後情定朴寶劍飾演的崔澤，讓屬意「正善配」的粉絲很失望。不過，今韓媒《Dispatch》曝光惠利與大她7歲的柳俊烈約會照片，兩人隨後也透過公司大方認愛，雖然《請回答1988》劇終由朴寶劍抱得美人歸，但現實生活中惠利的男主角卻是柳俊烈。

《Dispatch》直擊3月時惠利、柳俊烈在湖邊甜蜜約會。（翻攝自Dispatch）

《Dispatch》報導，惠利、柳俊烈因前年合拍《請回答1988》結緣，從去年底發展成戀人關係，並於3月某深夜直擊惠利與柳俊烈，在蠶室石村湖甜蜜約會的畫面。兩人當時穿著羽絨衣、戴口罩，從頭到腳包得密不通風，對於周遭也十分警戒，而小倆口約會的地點多半是在柳俊烈位於玉水洞的住宅，11日惠利結束海外工作行程，從歐洲回國後也立刻直奔男友住處，手上更拎著裝著禮物的紅色購物袋，感情超甜蜜。之後，惠利、柳俊烈透過公司證實戀愛ing，希望大眾能給予溫暖的視線。而支持「德善」惠利、「正煥」柳俊烈配對的《請回答1988》劇迷則樂得直呼：「正八派圓滿了」、「正八的逆襲」、「正八派果然沒站錯」，對於兩人爆出戀情給予滿滿的祝福。

惠利上周結束海外行程後，拎著禮物直奔男友柳俊烈的住處。（翻攝自Dispatch） 柳俊烈約會時都會戴口罩，對於周遭也十分警戒。（翻攝自Dispatch） 惠利約會時都會戴口罩，對於周遭也十分警戒。（翻攝自Dispatch） 柳俊烈（左）、惠利今透過公司證實交往中。（翻攝自惠利 Instagram）